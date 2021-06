By

नागपूर : खासदार नवनीत राणा (mp navneet rana) यांचे जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द (navneet rana caste certificate cancel) केले होते. त्यानंतर राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे नवनीत राणा यांना तात्पुरता का होईना दिलासा मिळाला आहे. पण, अंतिम सुनावणीपर्यंत ही स्थगिती असल्याची माहिती आहे. (sc gives stays on mp navneet rana cast certificate case till last hearing)

नेमकं काय आहे प्रकरण?

शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ हे २०१४ साली नवनीत राणा यांच्या विरोधात निवडून आले होते. मात्र, २०१९ च्या निवडणुकीत अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आला. त्यावेळी नवनीत राणा यांनी जात प्रामाणपत्र देऊ करून निवडणूक लढली होती. मात्र, याविरोधात २०१७ साली याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, आता त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे त्यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.