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Maharashtra Politics : भाजप, शरद पवार गटाला मोठे खिंडार, माजी मंत्र्यांच्या नातीसह शेकडो कार्यकर्त्यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

NCP Sharad Pawar group : भाजप आणि शरद पवार गटातील नेते व शेकडो कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. माजी मंत्र्यांच्या नातीचाही पक्षप्रवेश सोहळ्यात सहभाग.
Maharashtra Politics congress

Maharashtra Politics congress

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

BJP leaders join Congress : आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने पक्षविस्ताराला वेग दिला असून, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातील नेते व पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. माजी मंत्री वामनराव नाईक यांच्या नात गितांजली नाईक यांनीही काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. टिळक भवन येथे झालेल्या पक्षप्रवेश सोहळ्यात बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते ॲड. नरसिंह जाधव यांनी कार्यकर्त्यांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

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