Maharashtra Politics : भाजप, शरद पवार गटाला मोठे खिंडार, माजी मंत्र्यांच्या नातीसह शेकडो कार्यकर्त्यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

BJP leaders join Congress : आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने पक्षविस्ताराला वेग दिला असून, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातील नेते व पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. माजी मंत्री वामनराव नाईक यांच्या नात गितांजली नाईक यांनीही काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. टिळक भवन येथे झालेल्या पक्षप्रवेश सोहळ्यात बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते ॲड. नरसिंह जाधव यांनी कार्यकर्त्यांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला..भाजप शिक्षक आघाडी व उत्तर महाराष्ट्र खान्देश विकास मंडळ कल्याणचे अध्यक्ष विकास मुकुंदराव पाटील यांनीही शेकडो कार्यकर्त्यांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. नवनियुक्त प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद आणि प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पक्षात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचे स्वागत केले..यावेळी बोलताना डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद यांनी काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पक्ष संघटना मजबूत करण्याचे आवाहन केले. बीडसह अशा जिल्ह्यांमध्ये जोमाने काम करून संघटनेची ताकद वाढविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आतापासूनच तयारी करण्याचे आवाहनही त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले..Maharashtra Politics : 'आम्ही कुठेही जाणार नाही, सोबत यायचं असेल तर...'; दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं.प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी काँग्रेसचा विचार गावागावात पोहोचविण्याचे आवाहन केले. बीड जिल्ह्यासह खान्देशात झालेल्या पक्षप्रवेशामुळे काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.यावेळी राज्यसभा खासदार चंद्रकांत हंडोरे, एआयसीसीचे सचिव बी. एम. संदीप, रेहाना चिस्ती, ज्येष्ठ नेते अशोक पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबिरे, प्रदेश सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर, वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे, धीरज देशमुख, बीड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल सोनावणे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.