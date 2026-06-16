Accident: चालकाचा ताबा सुटला अन्..., १६ प्रवाशांच्या बसचा भीषण अपघात; एकाचा जागीच मृत्यू, अनेक जखमी

शहापूर : अलिबागहून नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या एका मिनी बसचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत चालकाचा जागीच मृत्यू झाला असून इतर प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुरबाड रस्त्यावर शेंद्रुण येथे पहाटेच्या सुमारास मिनी ट्रॅव्हलर्स बसचा अपघात झाला. अलिबाग येथून नाशिककडे जात असताना शहापूर - मुरबाड मार्गावरील शेंद्रुण वळणावर ट्रॅव्हलर्स बस चालकाचा ताबा सुटला. यामुळे बस अचानक खाली उतरल्यामुळे मोठा अपघात घडला. या गाडीमध्ये एकूण १६ प्रवासी प्रवास करत असून सर्व प्रवासी नाशिक येथील रहिवासी असल्याची माहिती आहे..Mumbai News: मॅनहोलचा धोका कायम! महापालिकेला न्यायालयाची विचारणा, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश.दरम्यान, शहापूर - मुरबाड मार्गावरील मिनी बस अपघातात चालक प्रभाकर गांगुर्डे यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर अश्विनी आकाश काळे (२७), पल्लवी वाल्मीक काठावाटिक (२८) आणि कैलास हेमंत गायकवाड (२२) हे गंभीर जखमी झाले असून इतर प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. तथापि, जखमींना शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर किरकोळ जखमींवर किरकोळ जखमींवर शेंद्रून प्रथामिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत..कोंबड्यांच्या वादातून शेजाऱ्यावर गोळीबारपाळीव श्वानाने शेजाऱ्याच्या कोंबड्या खाल्ल्या, याबाबत जाब विचारल्याच्या रागातून एका व्यक्तीने शेजाऱ्यावर पिस्तुलातून गोळी झाडून हल्ला केल्याची घटना भिवंडी तालुक्यात घडली. याप्रकरणी दुर्गाप्रसाद नायक (वय ५२) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. जखमी शेजाऱ्याचे नाव अजय गायकवाड (वय ४३) असे आहे. आरोपी आणि जखमी हे दोघेही भिवंडी तालुक्यातील भारोडी गावात एकमेकांच्या शेजारी राहतात..Mumbai News: सामाजिक कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला, धारदार शास्त्राने वार करत...; शिवसेना आमदारावर हल्ल्याचा आरोप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.