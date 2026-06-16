महाराष्ट्र बातम्या

Accident: चालकाचा ताबा सुटला अन्..., १६ प्रवाशांच्या बसचा भीषण अपघात; एकाचा जागीच मृत्यू, अनेक जखमी

Alibaug Accident: अलिबागहून नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या एका मिनी बसचा भीषण अपघात झाला आहे. यामध्ये एकाचा जागीच मृत्यू झाला असून अनेक जखमी झाले आहेत.
Accident

Accident

Esakal

Mansi Khambe
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शहापूर : अलिबागहून नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या एका मिनी बसचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत चालकाचा जागीच मृत्यू झाला असून इतर प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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