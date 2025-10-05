शक्तीचा महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला धोका नाही, पण मराठवाडा, विदर्भात मुसळधार पावसाची शक्यता; IMDने दिला इशारा

अरबी समुद्रात शक्ती चक्रीवादळ निर्माण झालंय. सध्या या चक्रीवादळामुळे समुद्रात खोलवर १०० किमी प्रतितास वेगानं वारे वाहतायत. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, चक्रीवादळाने रौद्ररुप धारण केलंय. अरबी समुद्रात हे चक्रीवादळ गुजरातमध्ये द्वारकेच्या दिशेनं सरकत आहे. या चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रासह गुजरातच्या किनारपट्टीला धोका नसल्याचंही हवामान विभागानं स्पष्ट केलंय. किनारपट्टीला येईपर्यंत चक्रीवादळाची तीव्रता कमी होईल आणि ते पुन्हा ओमानच्या दिशेने सरकण्याची शक्यता आहे..किनारपट्टीवर चक्रीवादळ धडकणार नसलं तरी महाराष्ट्र आणि गुजरात किनारपट्टीवर मच्छिमारांना मात्र हवामान विभागानं सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. चक्रीवादळामुळे समुद्र खवळला आहे. अशा स्थितीत समुद्रात जाऊ नये असं आवाहन हवामान विभागानं केलंय. चक्रीवादळामुळे मुंबईसह किनारपट्टीच्या शहरांमध्ये ८ ऑक्टोबरपर्यंत हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. .Pune : आंदोलन करण्यावरून राष्ट्रवादीच्या दोन गटात बाचाबाची; शरद पवारांच्या आमदाराला धक्काबुक्की.शक्ती चक्रीवादळामुळे ३ ते ५ ऑक्टोबर उत्तर महाराष्ट्र किनारपट्टीवर ४५-५५ किमी प्रती तास वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता आहे. चक्रीवादळाच्या तीव्रतेनुसार वाऱ्याचा वेग वाढू शकतो. किनारपट्टीला धोका नसला तरी महाराष्ट्रात इतरत्र पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. मराठवाड्यासह पूर्व विदर्भातील काही भागात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे..शक्ती चक्रीवादळाचा वेग सध्या १०० किमी प्रतितास इतका आहे. याचा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता असली तरी किनारपट्टीवर येईपर्यंत त्याची तीव्रता कमी होईल. पण समुद्र खवळलेला राहणार आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या जिल्ह्यांना मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. ५ ऑक्टोबरपर्यंत ४५ ते ५५ किमी प्रतितास वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता आहे. यामुळे समुद्रकिनाऱ्यालगत हवामानात अचानक बदलाची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.