शक्तिपीठ महाराष्ट्राची रक्तवाहिनी, ५ पट मोबदला मिळाल्यास शेतकरी विरोध करणार नाहीत : महसूलमंत्री बावनकुळे

शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणीचे काम सध्या सांगली जिल्ह्यात सुरू झालं आहे. याआधी कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यात मोजणी सुरू झालीय. तर विदर्भातील वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यात मोजणी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, या महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे. याबाबत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारण्यात आले असता महामार्गाला राजकीय लोकांकडून विरोध केला जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. नागपूरमध्ये बोलताना त्यांना शक्तिपीठ महामार्गाबाबत सद्यस्थिती आणि होणाऱ्या विरोधाबाबत प्रश्न विचारला होता. .महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध होतोय, यात काही राजकीय लोकांकडून विरोध करण्यात येत आहे. मात्र शेतकऱ्यांना ज्या दिवशी समजेल की शक्तिपीठ महामार्गात जमीन गेल्यानंतर पाच पटीने चांगला दर मिळतो आणि त्या मोबदल्यातून दुसऱ्या ठिकाणी शेती घेता येऊ शकते तेव्हा शेतकरी विरोध करणार नाही. शेतकऱ्यांनी खरी बाजू समजून घेतली तर त्यांना दिलासा मिळेल. काही राहिलं असेल, काही सुटलं असेल तर त्यात अॅड करू असंही बावनकुळे यांनी सांगितलं..सगळं सोडून द्यायचा विचार होता पण...; सुटकेनंतर संतोष पंडित काय म्हणाले? तुरुंगातल्या व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह.शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे महाराष्ट्राची रक्तवाहिनी असल्याचंही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी म्हटलं. ही अशी रक्तवाहिनी आहे ज्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचं नव चित्र उभं राहिलं. हा महामार्ग तयार झाल्यानंतर राज्यातील विविध भागांमधील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होतील. महामार्गामुळे फक्त वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यापुरताच फायदा होणार नाही, तर त्याच्या आसपासच्या भागात पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. उद्योग येतील आणि राज्यातील विविध भाग एकमेकांशी अधिक चांगल्या पद्धतीने जोडले जातील असं बावनकुळे म्हणाले..एका महामार्गामुळे त्याच्या आसपासच्या भागात रस्ते, दळणवळण आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास होतो. त्यामुळे उद्योगांसाठीही नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. एक महामार्ग झाल्यावर संपूर्ण राज्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर जोडलं जातं.समृद्धी महामार्गामुळे राज्याला मोठा दिलासा मिळाला. तर शक्तिपीठ झाल्यास राज्याला मजबुती मिळेल. समृद्धी महामार्गाच्या निर्मितीमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेचं कौतुक झालं. शक्तिपीठ महामार्ग पूर्ण झाल्यास महाराष्ट्र विकासाच्या दृष्टीने ५० वर्षे पुढे जाईल असं मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.