महाराष्ट्र बातम्या

शक्तिपीठ महाराष्ट्राची रक्तवाहिनी, ५ पट मोबदला मिळाल्यास शेतकरी विरोध करणार नाहीत : महसूलमंत्री बावनकुळे

Shaktipeeth Highway शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्राची रक्तवाहिनी असून या महामार्गामुळे राज्य ५० वर्षे पुढे जाईल असं मंत्री बावनकुळे यांनी म्हटलंय. तसंच शेतकऱ्यांना पाच पट मोबदला मिळेल असंही ते म्हणालेत.
Bawankule on Shaktipeeth Highway

Bawankule on Shaktipeeth Highway

esakal

सूरज यादव
Updated on

शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणीचे काम सध्या सांगली जिल्ह्यात सुरू झालं आहे. याआधी कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यात मोजणी सुरू झालीय. तर विदर्भातील वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यात मोजणी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, या महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे. याबाबत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारण्यात आले असता महामार्गाला राजकीय लोकांकडून विरोध केला जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. नागपूरमध्ये बोलताना त्यांना शक्तिपीठ महामार्गाबाबत सद्यस्थिती आणि होणाऱ्या विरोधाबाबत प्रश्न विचारला होता.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sangli
maharashtra
chandrashekhar bawankule
Shaktipeeth
Shaktipeeth Highway
Marathi News Esakal
www.esakal.com