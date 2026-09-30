Shaktipeeth Highway : ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाला वेग; १२९ गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण, सरकारची मोठी तयारी

Shaktipeeth Mahamarg : राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या आखणीतील १३ जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त जमीन मोजणीचे काम वेगात सुरू आहे. ‘एमएसआरडीसी’ने आतापर्यंत तब्बल १२९ गावांमध्ये १०० टक्के मोजणी पूर्ण केली आहे. शेतकरी आणि महसूल यंत्रणेच्या सहकार्यामुळे सदरची मोजणी पूर्ण करणे शक्य झाल्याचे ‘एमएसआरडीसी’ने स्पष्ट केले आहे..पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) दरम्यान एकूण ८५६.७६५ कि.मी. लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे. राज्यातील १३ जिल्ह्यांतून हा द्रुतगती मार्ग जात असून, जिल्हाधिकारी प्रशासनाद्वारे ४० तालुक्यांतील ४०९ गावांमध्ये संयुक्त मोजणी प्रगतिपथावर आहे. ४०९ पैकी १२९ गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे, तर १५ गावांमध्ये संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया अंशतः झाली आहे..उर्वरित २६५ गावांमध्ये संयुक्त मोजणीसंदर्भात शेतकऱ्यांबरोबर संवाद सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. शक्तिपीठ महामार्गाच्या नव्या सुधारित आराखड्याची अधिसूचना ५ मे २०२६ ला राज्य शासनाने प्रसिद्ध केली आहे. सुधारित आराखड्यानुसार संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे.विदर्भातील वर्धा, यवतमाळ, तर मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संयुक्त मोजणी प्रगतिपथावर आहे..Shaktipeeth Highway Protest : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात गणेशोत्सवातील देखाव्यातून विरोध; राजू शेट्टी, सतेज पाटील, जयंत पाटलांना भावनिक साद.या ठिकाणी मोजणीचे काम- वर्धा जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांत २० गावांत, यवतमाळ जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांत ७० गावांमध्ये संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण.- नांदेड जिल्ह्यात एका तालुक्यातील ११ गावांत, तर हिंगोलीतल्या तीन तालुक्यांतील ४० गावांत, परभणीतल्या दोन तालुक्यांतील सहा गावांत, तसेच बीडच्या दोन तालुक्यांतील आठ गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण.- लातूरच्या तीन तालुक्यांतील चार गावांची संयुक्त मोजणी पूर्ण. आठ गावांची संयुक्त मोजणी अंशतः- धाराशिवच्या एका तालुक्यातील आठ गावांची संयुक्त मोजणी पूर्ण. पाच गावांतील संयुक्त मोजणी अंशतः.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.