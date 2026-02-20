Shaktipeeth Highway survey : शक्तिपीठ महामार्गाची मोजणी सुरू, पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना अटक; राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढवणार, राजू शेट्टींचा इशारा

Shaktipeeth Expressway measurement : परभणी जिल्ह्यातील सहजापूर (जवळा) येथे प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाच्या संयुक्त मोजणीच्या पार्श्वभूमीवर काल मध्यरात्रीपासून पोलिसांनी शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. आज सकाळी ९ वाजता प्रांताधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मोजणी प्रक्रिया सुरू होणार असून, परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे..शेतकऱ्यांनी राज्यभर शक्तीपीठ महामार्गासाठी होणाऱ्या मोजणीला विरोध दर्शवला आहे. या पार्श्वभूमीवरच पोलिसांनी कुटीलपणे प्रमुख कार्यकर्त्यांना अटक केल्याचा आरोप शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीकडून करण्यात आला आहे. या घटनेचा तीव्र निषेध करत राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी तसेच संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी दिला आहे..संघर्ष समितीच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय असून, प्रकल्प रेटण्यासाठी प्रशासनाचा वापर केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवरही आंदोलकांनी टीका केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे परभणी जिल्हाध्यक्ष, कृती समितीचे पदाधिकारी आणि काही शेतकरी यांना रात्रीच ताब्यात घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे..गेल्या दोन दिवसांपासून संबंधित शेतकऱ्यांच्या घरांवर नोटिसा चिकटवण्यात आल्याचेही आंदोलकांनी सांगितले. मोजणीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सीआरपीएफ जवानांसह शेकडो पोलिसांचा बंदोबस्त गावात तैनात करण्यात आल्याची माहिती स्थानिकांकडून मिळाली..Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गातून सत्ताधाऱ्यांना ५० हजार कोटींचा फायदा, महापुराच्या खाईत लोटणारा महामार्ग; राजू शेट्टींची टीका.दरम्यान, इतर काही जिल्ह्यांतही शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन करत टोकाची भूमिका घेतल्याच्या घटना घडल्याचे सांगण्यात आले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या महामार्ग प्रकल्पाविरोधात आंदोलन सुरू असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्यानंतर मोजणी प्रक्रिया वेगाने राबवली जात असल्याचा आरोप संघर्ष समितीकडून करण्यात आला आहे.प्रशासनाने मात्र कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना केल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, मोजणी प्रक्रियेदरम्यान तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.