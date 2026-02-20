महाराष्ट्र बातम्या

Shaktipeeth Highway survey : शक्तिपीठ महामार्गाची मोजणी सुरू, पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना अटक; राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढवणार, राजू शेट्टींचा इशारा

Raju Shetti protest Sahaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्गाच्या मोजणीला सुरुवात होताच शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. यावर राजू शेट्टी यांनी राज्यभर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
Shaktipeeth Expressway measurement

Shaktipeeth Expressway measurement

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Shaktipeeth Expressway measurement : परभणी जिल्ह्यातील सहजापूर (जवळा) येथे प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाच्या संयुक्त मोजणीच्या पार्श्वभूमीवर काल मध्यरात्रीपासून पोलिसांनी शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. आज सकाळी ९ वाजता प्रांताधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मोजणी प्रक्रिया सुरू होणार असून, परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Devendra Fadnavis
Raju Shetti
Parbhani
police
satej patil
raju shetty
Parbhani Zilla Parishad
Drone survey
parbhani police
parbhani collector
Shaktipeeth
Shaktipeeth Highway
Raju Shetty farmer leader

Related Stories

No stories found.