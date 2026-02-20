Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्ग मोजणीदरम्यान तणाव; पोलिसांनी महिलेचे मंगळसूत्र तोडल्याचा राजू शेट्टींचा आरोप

Farmer protest Shaktipeeth highway : शक्तीपीठ महामार्गाच्या संयुक्त मोजणीदरम्यान परभणी जिल्ह्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलिस आणि शेतकरी यांच्यात वादावादी झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. मोजणी प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आरोप केला की, मोजणीदरम्यान पोलिसांकडून एका शेतकऱ्याच्या पत्नीचे मंगळसूत्र तोडण्याचा व तिला शेतातून हाकलून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या घटनेचा त्यांनी तीव्र निषेध केला आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे..दरम्यान, मोजणी रोखण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी अंगावर डिझेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. महिला शेतकऱ्यांचा विरोध विशेष ठळकपणे दिसून आला. ज्या ठिकाणी मोजणी सुरू आहे, त्या ठिकाणी पोलिस आणि शेतकरी यांच्यात धक्काबुक्की व वाद झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सीआरपीएफ जवानांसह शेकडो पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून तहसीलदारही घटनास्थळी उपस्थित आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून संबंधित शेतकऱ्यांच्या घरांवर नोटिसा बजावण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले..Shaktipeeth Highway survey : शक्तिपीठ महामार्गाची मोजणी सुरू, पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना अटक; राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढवणार, राजू शेट्टींचा इशारा.शेतकऱ्यांनी राज्यभर शक्तीपीठ महामार्गासाठी होणाऱ्या मोजणीला विरोध दर्शवला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रमुख कार्यकर्त्यांना अटक केल्याचा आरोप शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीकडून करण्यात आला आहे. संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनीही राज्यभर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.दरम्यान, प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना केल्याचे सांगितले असून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.