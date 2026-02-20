महाराष्ट्र बातम्या

Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्ग मोजणीदरम्यान तणाव; पोलिसांनी महिलेचे मंगळसूत्र तोडल्याचा राजू शेट्टींचा आरोप

Maharashtra land acquisition controversy : मोजणीदरम्यान पोलिसांकडून गैरवर्तनाचा आरोप; राजू शेट्टी आक्रमक. संतप्त शेतकऱ्यांनी डिझेल ओतून तीव्र आंदोलन छेडले.
Shaktipeeth Expressway protest news

Shaktipeeth Expressway protest news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Farmer protest Shaktipeeth highway : शक्तीपीठ महामार्गाच्या संयुक्त मोजणीदरम्यान परभणी जिल्ह्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलिस आणि शेतकरी यांच्यात वादावादी झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. मोजणी प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Parbhani
maharashtra
farmer protest
Land Acquisition
Farmer Agitation
Farmer news
parbhani police
parbhani collector
Shaktipeeth
Shaktipeeth Highway
land acquisition protests
Parbhani road safety

Related Stories

No stories found.