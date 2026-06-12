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शरद पवारांची राष्ट्रवादी, काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची चर्चा; मुख्यमंत्री म्हणाले, ''काँग्रेस बुडतं जहाज, जर कुणाला...''

Sharad Pawar's NCP Merger with Congress? : शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे.
Sharad Pawar's NCP Merger with Congress

Sharad Pawar's NCP Merger with Congress

esakal

Shubham Banubakode
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तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या प्रस्तावावर विविध पक्षांकडून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून, काँग्रेसचे नेते नाना पटोले आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केल्याने या चर्चांना आणखी बळ मिळाले आहे.

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