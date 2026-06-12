शरद पवारांची राष्ट्रवादी, काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची चर्चा; मुख्यमंत्री म्हणाले, ''काँग्रेस बुडतं जहाज, जर कुणाला...''

तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या प्रस्तावावर विविध पक्षांकडून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून, काँग्रेसचे नेते नाना पटोले आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केल्याने या चर्चांना आणखी बळ मिळाले आहे..या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपली प्रतिक्रिया नोंदवत काँग्रेसवर टीका केली. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी, "काँग्रेस हे बुडते जहाज आहे. त्यामुळे अशा जहाजात कोणी पाय ठेवेल, असे वाटत नाही. मात्र, काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले पक्ष पुन्हा त्याच पक्षात परतत असतील, तर ती आमच्यासाठी सकारात्मक बाब आहे," असे ते म्हणाले.फडणवीस पुढे म्हणाले की, लहान प्रादेशिक पक्षांचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण झाल्यास भाजपला अधिक राजकीय संधी उपलब्ध होतील. विरोधी पक्ष जितके एकत्र येतील, तितका त्याचा फायदा भाजपला होईल. त्यामुळे आम्ही सध्या 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Congress NCP Merger: काँग्रेसकडून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला विलीनीकरणाचा प्रस्ताव?, तीन आमदार भाजपच्या वाटेवर?.दरम्यान, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव नवा नसल्याचे सांगितले. राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या दिशेने काम सुरू केल्याचा दावा त्यांनी केला. केंद्रातील मोदी सरकारला सत्तेबाहेर करणे हा विरोधकांसमोरील प्रमुख उद्देश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Sharad Pawar Congress Merger : शरद पवारांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार? काँग्रेस नेत्यांकडून सूचक वक्तव्य; राहुल गांधी, खर्गे निर्णय घेणार.याआधी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले पक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र यावेत, असे मत व्यक्त केले होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिला. तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी, संजय राऊत यांनी व्यक्त केलेले मत वैयक्तिक असून, विलीनीकरणाबाबत अंतिम निर्णय भविष्यातील राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल, अशी सावध प्रतिक्रिया दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.