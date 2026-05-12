PM मोदींनी केलेल्या अचानक घोषणे बद्दल काय आहे शरद पवारांचे मत? केली मोठी भविष्यवाणी

PM Modi announcement may impact economy says Sharad Pawar इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण झालं आहे. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना बचतीचं आवाहन केलंय. सोनं खरेदी वर्षभर करू नका, परदेश दौरे टाळा, इंधनाचा आवश्यक तेवढाच वापर करा, खाद्यतेल कमी खा, वर्क फ्रॉम होम करा असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केलं होतं. आता यावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून कडाडून टीका केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि खासदार शरद पवार यांनीही पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेमुळे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणामाची भीती व्यक्त केलीय. मोदींच्या अचानक घोषणांमुळे गुंतवणूकदार, उद्योजकांमध्ये अस्वस्थतेचं वातावरण झाल्याचंही शरद पवार म्हणाले..शरद पवार यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी काही घोषणा केल्या. त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही बाब निश्चितच काळजी निर्माण करणारी आहे..NCPच्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत पार्थ आणि जय पवार; तर प्रफुल्ल पटेलांना वगळलं, सुनेत्रा पवारांनी दिलं स्पष्टीकरण.मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि त्याचे परिणाम या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रधानमंत्र्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी. राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नांवर सर्व पक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय-प्रक्रिया राबविणे देशहितासाठी आवश्यक असल्याचंही शरद पवार यांनी म्हटलं..सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने अधिक संवेदनशीलता आणि व्यापक सल्लामसलत यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.यासोबतच प्रधानमंत्र्यांनी देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि संबंधित तज्ज्ञांची तातडीने बैठक बोलावून परिस्थितीचा सखोल आढावा घ्यावा. पुढील धोरणांबाबत व्यापक विचारविनिमय करावा अशी मागणी शरद पवार यांनी केली. देशातील जनतेमध्ये विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण करणे, यालाच सद्यस्थितीत सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, अशी आमची ठाम भूमिका असल्याचंही शरद पवार यांनी सांगितलं.