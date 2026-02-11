महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra political news : पवार कुटुंब दिल्लीकडे रवाना; खासदार सुप्रिया सुळेही राजधानी दिल्लीत, राजकीय चर्चांना उधाण

Sharad Pawar Pune : शरद पवारांच्या प्रकृतीदरम्यान पवार कुटुंब दिल्लीत दाखल; सुप्रिया सुळेही रवाना. राज्यातील राजकीय समीकरणांवर चर्चा रंगली. सविस्तर वाचा.
Sandeep Shirguppe
Pawar Family & Supriya Sule Leave for Delhi : राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे या दिल्लीला रवाना झाल्या आहेत. दिल्लीतील काही महत्त्वाच्या बैठकींसाठी त्या गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

