Maharashtra political news : पवार कुटुंब दिल्लीकडे रवाना; खासदार सुप्रिया सुळेही राजधानी दिल्लीत, राजकीय चर्चांना उधाण

Pawar Family & Supriya Sule Leave for Delhi : राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे या दिल्लीला रवाना झाल्या आहेत. दिल्लीतील काही महत्त्वाच्या बैठकींसाठी त्या गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..यापूर्वीच सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार आणि आमदार रोहित पवार हे विविध कारणांनी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पवार कुटुंब वेगवेगळ्या कारणांनी राजधानीत असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे पुण्यातील रुग्णालयात उपचाराधीन असून त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांचा दिल्ली दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे..अलीकडेच रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत शंका उपस्थित केली होती. तसेच सुनेत्रा पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्याने राजकीय चर्चांना आणखी हवा मिळाली आहे..Sharad Pawar Health Update : शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; दोन दिवसांत रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता, डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची अपडेट.पवार कुटुंबीयांच्या दिल्ली दौऱ्यांमागील नेमके कारण स्पष्ट झाले नसले तरी राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या हालचालींकडे लक्ष लागले आहे. आता सुप्रिया सुळेही दिल्लीला रवाना झाल्याने पुढील राजकीय घडामोडींबाबत उत्सुकता वाढली आहे..