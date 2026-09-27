महाराष्ट्र बातम्या

Shiv Sena Leader Death : शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्याने उचललं टोकाचं पाऊल, शेती पिकत नसल्याने घेतला निर्णय

Shinde Sena Leader : शेतीत सातत्याने नापिकी होत असल्याने शिंदेसेनेच्या एका बड्या नेत्याने टोकाचे पाऊल उचलल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली.
Shiv Sena Leader Death beed

Shiv Sena Leader Death beed

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Agriculture News : दादाहरी वडगाव येथील रहिवासी आणि शिवसेना शिंदे गटाचे माजी तालुकाप्रमुख शिवाजीराव शिंदे यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शनिवारी ही घटना उघडकीस आली. शेतातील सततच्या नापिकीला कंटाळून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे त्यांचा मुलगा आशुतोष शिंदे यांनी परळी ग्रामीण पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत नमूद केले आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Beed
Eknath Shinde
beed collector
shivsena
Beed crime news
Beed district incidents
Beed agriculture initiatives
Beed news today
Beed local news
Beed district news
Beed district healthcare issues
Marathi News Esakal
www.esakal.com