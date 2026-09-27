Shiv Sena Leader Death : शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्याने उचललं टोकाचं पाऊल, शेती पिकत नसल्याने घेतला निर्णय

Maharashtra Agriculture News : दादाहरी वडगाव येथील रहिवासी आणि शिवसेना शिंदे गटाचे माजी तालुकाप्रमुख शिवाजीराव शिंदे यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शनिवारी ही घटना उघडकीस आली. शेतातील सततच्या नापिकीला कंटाळून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे त्यांचा मुलगा आशुतोष शिंदे यांनी परळी ग्रामीण पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत नमूद केले आहे..पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविला आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतर आत्महत्येबाबत अधिक माहिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिवाजीराव शिंदे यांच्या पार्थिवावर दादाहरी वडगाव येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..चार महिन्यांपूर्वी शिवाजीराव शिंदे यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला होता. मे २०२६ मध्ये परळी शहरातील त्यांच्या हॉटेलमध्ये एका युवकाने कोयत्याने त्यांच्यावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले होते. हॉटेलमधील नागरिकांनी हल्लेखोराला पकडल्याने पुढील अनर्थ टळला होता..DCM Eknath Shinde : शेतक-याला वा-यावर सोडणार नाही; भरघोस मदत करणार.या हल्ल्यानंतर शिंदे यांनी संबंधित युवकाचा आपल्या मुलाशी वाद असल्याचे सांगितले होते. तसेच हल्ल्यात आपण जखमी झाल्याचा आणि हॉटेलमधील पैसे लुटल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या घटनेचा त्यांच्या आत्महत्येशी काही संबंध आहे का, याबाबत चर्चा सुरू असली तरी पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात नापिकी हेच आत्महत्येचे कारण असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.