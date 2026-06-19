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Omraje Nimbalkar : ठाकरेंची साथ सोडताच ओमराजे निंबाळकरांना मोठा झटका! हजारो फॉलोवर्स घटले, सोशल मीडियावर युजर्सच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Operation Tiger : ठाकरे गटातील तब्बल 6 खासदार दूर गेल्याची चर्चा वेगाने पसरली आहे. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या सोशल मीडियावरील फॉलोअर्समध्ये मोठी घट झाली. धाराशिवमध्ये त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसल्याची चर्चा असून पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
Omraje Nimbalkar,

Omraje Nimbalkar

esakal

Yashwant Kshirsagar
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शिवसेना ठाकरे अंतर्गत नाराजी आता उघडपणे समोर येत असल्याचे चित्र आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी सर्व खासदारांची महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. मात्र, या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थिती अत्यंत कमी राहिली. केवळ चार खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर उर्वरित खासदारांनी ऑनलाईन सहभाग नोंदवला. यामुळेच राजकीय वर्तुळात ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा वेगाने रंगू लागली आहे. ठाकरे गटातील तब्बल सहा खासदार दूर गेल्याची चर्चा सध्या जोर धरत आहे.

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