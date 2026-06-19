Omraje Nimbalkar : ठाकरेंची साथ सोडताच ओमराजे निंबाळकरांना मोठा झटका! हजारो फॉलोवर्स घटले, सोशल मीडियावर युजर्सच्या संतप्त प्रतिक्रिया

शिवसेना ठाकरे अंतर्गत नाराजी आता उघडपणे समोर येत असल्याचे चित्र आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी सर्व खासदारांची महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. मात्र, या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थिती अत्यंत कमी राहिली. केवळ चार खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर उर्वरित खासदारांनी ऑनलाईन सहभाग नोंदवला. यामुळेच राजकीय वर्तुळात ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा वेगाने रंगू लागली आहे. ठाकरे गटातील तब्बल सहा खासदार दूर गेल्याची चर्चा सध्या जोर धरत आहे. . बैठकीनंतर वाढली अस्वस्थताया बैठकीनंतर काही दिवसांतच अनेक खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याचे संकेत मिळू लागले. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. बंडखोरीच्या चर्चांमुळे पक्षातील कार्यकर्ते आणि समर्थकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. .ओमराजे निंबाळकर यांना सोशल मीडियावर फटकाया सर्व घडामोडींमध्ये खासदार ओम राजेनिंबाळकर हे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. त्यांचे गेल्या २४ तासांत इन्स्टाग्रामवरून सुमारे २० हजार फॉलोअर्स कमी झाले आहेत तर फेसबुकवरूनही जवळपास ६ हजार लोकांनी ओम राजे निंबाळकर यांना अनफॉलो केले आहे.विशेषतः तरुण वर्गाकडून सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. काही ठिकाणी त्यांच्यावर ‘गद्दार’ अशी टीका करत निषेधही नोंदवण्यात आला आहे. .धाराशिवमध्ये प्रतिमेला धक्का?धाराशिव जिल्ह्यात सोशल मीडियावर सक्रिय आणि लोकप्रिय असलेल्या ओमराजे निंबाळकर यांच्या प्रतिमेला या घडामोडींमुळे फटका बसल्याची चर्चा आहे. आता पुढील काळात ते या परिस्थितीचा सामना कसा करतात आणि आपली राजकीय व सामाजिक प्रतिमा पुन्हा कशी मजबूत करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.