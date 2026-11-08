Political Statement by MP Omraje Nimbalkar : "दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्या तर..."; ठाकरेंना सोडचिठ्ठी देणाऱ्या बड्या खासदाराच्या वक्तव्याने खळबळ!

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या मनोमीलनाची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत असतानाच, आता शिवसेनेच्या एकत्रीकरणाबाबतही अत्यंत मोठी घडामोड समोर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत दाखल झालेल्या एका बड्या खासदाराने चक्क "दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्या पाहिजेत" अशी जाहीर इच्छा व्यक्त केल्याने राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दोन्ही शिवसेनेच्या विलीनीकरणावर आणि पुनर्मीलनावर थेट भाष्य केले आहे..'एकात जीव आहे, तर दुसऱ्यात ताकद!'दोन्ही शिवसेना पुन्हा एकत्र येणार का? या प्रश्नावर बोलताना खासदार ओमराजे निंबाळकर म्हणाले, "दोन्ही पक्षांचे दोन वेगवेगळे प्रमुख आहेत, त्यामुळे त्यांना यावर काय वाटते हे सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे. मात्र, जर हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले तर आम्हालाही मनापासून आनंदच होईल. यात आम्हाला वाईट वाटण्याचे काहीच कारण नाही. कारण एकाकडे जीव आहे, तर दुसऱ्याकडे ताकद आहे. जर दोन्ही शिवसेना पुन्हा एकत्र आल्या, तर सर्वसामान्य नागरिकांना आणि दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांना नक्कीच मोठा आनंद होईल.".Tukaram Munde Midnight Raid and First Posting Revelations : आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; २००७ मधील पहिल्याच पोस्टिंगच्या वेळी मध्यरात्रीच्या धाडीचा थरारक किस्सा अन् 'त्या' फोन कॉलबद्दल केला खुलासा.ठाकरेंची साथ का सोडली? खासदारांचा खुलासागेल्या जून महिन्यात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील ६ खासदारांनी पक्षांतर केले होते, त्यामध्ये ओमराजे निंबाळकर यांचाही समावेश होता. निष्ठावान मानल्या जाणाऱ्या ओमराजेंनी पक्षांतर का केले, यावरही त्यांनी पहिल्यांदाच सविस्तर भाष्य केले. ते म्हणाले:"माणूस जेव्हा असा एखादा मोठा निर्णय घेतो, तेव्हा त्यामागे काहीतरी ठोस घडलेले असते. असा टोकाचा राजकीय निर्णय कोणीही स्वेच्छेने घेत नाही, तशी स्थानिक परिस्थिती निर्माण होते. स्थानिक पातळीवर जनतेने आम्हाला संकेत द्यायला सुरुवात केली होती. एकही पंचायत समिती किंवा नगरपालिका जिंकता येत नसेल, तर आमच्या कामात काही खोट होती का? मग माझ्यासारख्या मैदानात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याने याचा काय अर्थ काढायचा?".Siddi Community Marathi Song Viral Video : आफ्रिकन लूक अन् अस्सल मराठी गावरान ठसका; माठावर ठेका धरत सिद्दी तरुणांनी गायले ‘हिरो होंडा’ गीत.राष्ट्रवादीनंतर आता शिवसेनेतही मनोमीलनाची चर्चा?शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करून अवघे पाच महिने होत नाही तोच, ओमराजे निंबाळकर यांनी दोन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याची जाहीर भूमिका मांडल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही गोटात चर्चांना उधाण आले आहे. एकीकडे अजित पवार यांच्या हयातीपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या हालचाली सुरू असल्याचा दावा केला जात असताना, आता थेट शिंदेंच्या गोटातील खासदारानेच दोन्ही शिवसेना एकत्र आणण्याचा सूर आळवल्यामुळे आगामी राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.