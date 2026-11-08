महाराष्ट्र बातम्या

Political Statement by MP Omraje Nimbalkar : "दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्या तर..."; ठाकरेंना सोडचिठ्ठी देणाऱ्या बड्या खासदाराच्या वक्तव्याने खळबळ!

Maharashtra Politics : 'एकात जीव आहे, एकात ताकद!'; शिंदे गटातील नेत्याचे थेट भाष्य, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
Both Shiv Senas should come together again - MP Omraje Nimbalkar.

Both Shiv Senas should come together again - MP Omraje Nimbalkar.

Sakal

Vinayan
Updated on

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या मनोमीलनाची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत असतानाच, आता शिवसेनेच्या एकत्रीकरणाबाबतही अत्यंत मोठी घडामोड समोर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत दाखल झालेल्या एका बड्या खासदाराने चक्क "दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्या पाहिजेत" अशी जाहीर इच्छा व्यक्त केल्याने राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दोन्ही शिवसेनेच्या विलीनीकरणावर आणि पुनर्मीलनावर थेट भाष्य केले आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
political
Eknath Shinde
omprakash rajenimbalkar
shivsena
Omraje Nimbalkar WhatsApp hack
Shivsena protests against BJP
Shivsena strategies
rebellion in Shivsena
Shivsena leadership
Shivsena public outreach campaign
Shivsena leader announcements