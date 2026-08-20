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Shiv Sena: "आम्ही शिंदेंना अपात्र ठरवू शकतो का?"; सुप्रीम कोर्टाने थेट विचारलं, नार्वेकरांचा आदेशही रद्द केला जाऊ शकतो

Supreme Court Questions Direct Disqualification of Eknath Shinde : शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने थेट अपात्र ठरवण्याच्या अधिकाराबाबत ठाकरे गटाला सवाल केला.
Supreme Court hearing in the Shiv Sena dispute over the disqualification of Eknath Shinde and other MLAs

Supreme Court hearing in the Shiv Sena dispute over the disqualification of Eknath Shinde and other MLAs

esakal

Sandip Kapde
Updated on

शिवसेना पक्षातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित प्रकरणावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी उद्धव ठाकरे गटाला महत्त्वाचा सवाल केला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरवलेले नसताना, तसेच शिंदे नव्या निवडणुकीत पुन्हा निवडून आलेले असताना, सर्वोच्च न्यायालय त्यांना थेट अपात्र ठरवू शकते का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

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