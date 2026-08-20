Shiv Sena: "आम्ही शिंदेंना अपात्र ठरवू शकतो का?"; सुप्रीम कोर्टाने थेट विचारलं, नार्वेकरांचा आदेशही रद्द केला जाऊ शकतो

शिवसेना पक्षातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित प्रकरणावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी उद्धव ठाकरे गटाला महत्त्वाचा सवाल केला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरवलेले नसताना, तसेच शिंदे नव्या निवडणुकीत पुन्हा निवडून आलेले असताना, सर्वोच्च न्यायालय त्यांना थेट अपात्र ठरवू शकते का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला..या प्रकरणाची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे सदस्य सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. दहाव्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय अध्यक्षांनी घेतला होता..‘आम्ही आज शिंदेंना अपात्र ठरवू शकतो का?’सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांना विचारले की, न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका घेऊन शिंदे यांना अपात्र ठरवू शकते का? त्यांनी, “आम्ही त्यांना आज अपात्र ठरवू शकतो का? विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका घेऊन त्यांना अपात्र ठरवता येईल का?” असा सवाल केला.न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, एखाद्या शिस्तभंगाच्या कारवाईत चुकीची शिक्षा झाली असेल तर ती रद्द करता येऊ शकते; मात्र स्वतः न्यायालयाने ती शिक्षा लागू करणे शक्य आहे का, हा वेगळा प्रश्न आहे. अशा वेळी प्रकरण सक्षम अधिकाऱ्याकडे परत पाठवावे लागते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बागची यांनी नोंदवले..शिंदेंना विधीमंडळातील बहुमत होते, मात्र पक्षात होते का?न्यायमूर्ती बागची यांनी शिंदे यांच्याकडे विधीमंडळातील बहुमत होते, याबाबत वाद नसल्याचे म्हटले. मात्र, “त्यांनी विधीमंडळात बहुमत मिळवले, त्यावेळी ते पक्षातच होते का?” हा मूळ प्रश्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.यावर देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा किंवा मनमानी पद्धतीने घेतला असल्यास न्यायालयाने न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचा वापर करून हस्तक्षेप करावा, असा युक्तिवाद केला. अध्यक्षांच्या निर्णयाला रद्द केल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या दिलास्याचा थेट परिणाम निवडणूक चिन्हाच्या वादावरही होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.कामत यांनी यापूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा दाखला देत, अपात्रतेचा अंतिम निर्णय हा नंतरच्या मान्यतेपेक्षा महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले. एखाद्या न्यायाधिकरणाने मनमानी किंवा चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतला असल्यास न्यायालयीन पुनरावलोकनातून तो दुरुस्त करून आवश्यक दिलासा देता येतो, असा त्यांचा युक्तिवाद होता..Shiv Sena : “अरे ये ना...." सुप्रीम कोर्टाबाहेर दोन्ही शिवसेना नेत्यांमध्ये राडा, राऊत-म्हस्केंमध्ये जुंपली! अनिल देसाई तर... VIDEO पाहा.‘स्पीकरचा निर्णय रद्द होऊ शकतो, पण पुढे काय?’न्यायमूर्ती बागची यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले नसेल आणि संविधान पीठाने सुभाष देसाई प्रकरणात निश्चित केलेल्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केले असेल, तर त्यांचा आदेश रद्द केला जाऊ शकतो, असे मान्य केले. मात्र, त्यानंतर शिंदे आणि अन्य आमदारांना थेट अपात्र ठरवता येईल का, हा प्रश्न त्यांनी कायम ठेवला.कामत यांनी यावर अयोग्यता कायम ठेवलेल्या काही न्यायालयीन प्रकरणांचा संदर्भ देत, संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचे सांगितले..शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यालाही आव्हानया खटल्यासोबतच उद्धव ठाकरे यांची आणखी एक याचिका खंडपीठासमोर आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देत ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती. या निर्णयालाही ठाकरे यांनी आव्हान दिले आहे.कपिल सिब्बल यांचा ‘दल-बदल’ कायद्याचा मुद्दाठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही युक्तिवाद केला. एखाद्या बेकायदेशीर कृतीच्या आधारावर शिंदे गटाला वैधतेचा लाभ देता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले. बंडखोरी अनेक वर्षे सुरू राहिली म्हणून ती नंतर वैध ठरवता येणार नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.सिब्बल यांनी सांगितले की, 39 बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांसोबत 2018 मधील पक्षाचे संविधान जोडले होते. नंतर हे ‘वकिलांची चूक’ असल्याचे सांगण्यात आले. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय हा सुभाष देसाई प्रकरणातील संविधान पीठाच्या निर्णयाशी मोठ्या प्रमाणात विसंगत असल्याचाही दावा त्यांनी केला..राजेंद्र सिंह राणा विरुद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य या 2003 मधील बहुजन समाज पक्षाच्या फुटीशी संबंधित प्रकरणाचा संदर्भ देताना सिब्बल यांनी विरोधी पक्षासोबत राज्यपालांची भेट घेणे हेदेखील दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 2(1)(b) चे उल्लंघन ठरू शकते, असा युक्तिवाद केला.सूरत आणि गुवाहाटीला जाणे तसेच त्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश करण्याच्या घटनांचा उल्लेख करत सिब्बल यांनी हा दल-बदलाचा स्पष्ट प्रकार असल्याचे म्हटले. दल-बदलाच्या या कृतीला सुरुवातीपासूनच रोखले पाहिजे, असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयासमोर केला..Shiv Sena प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टरूममध्ये अचानक गोंधळ; कपिल सिब्बल म्हणाले, “नाचण्याची वेळ झाली”, CJI सूर्यकांतही बोलले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.