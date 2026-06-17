Operation Tiger : शिवसेनेत पुन्हा भूकंप; ठाकरेंचे ६ खासदार १९ जूनला शिंदे गटात प्रवेश करणार? दिल्लीत मध्यरात्री राजकीय हालचालींना वेग

Sanjay Raut Alleges ₹15 Crore Offer to MPs : शिवसेना गटामध्ये पुन्हा एकदा फूट पडल्याचे समोर आले आहे. 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सहा खासदार सामील होण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी ट्विट करुन महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेण्यासाठी प्रत्येकी १५ कोटींचा एडवांस देण्यात येत असल्याचे धक्कादायक आणि घृणास्पद असल्याचे म्हटले आहे. एक्स पोस्टमध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील टॅग केले आहे, यामुळे ठाकरे गटात पुन्हा एका फुट पडल्याचे निश्चित मानले जात आहे..ठाकरे गटातील नऊ खासदारांपैकी सहा खासदार आज बुधवारी (१७ जून) सकाळी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. हे खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याचवेळी शिंदे गटाचे केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनीही ओम बिर्ला यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यानंतर मध्यरात्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील दिल्लीत पोहोचल्यानंतर राजस्थान दौरा केला अन् ओम बिर्ला यांची भेट घेतली. .ऑपरेशन टायगर! महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप? उद्धव ठाकरे गटाच्या ७ खासदारांची एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत दिल्लीत गुप्त बैठक?.सूत्रांच्या माहितीनुसार, ठाकरे गटातील सहा खासदार शिंदे गटात सामील होण्यास तयार असून त्यांचे सह्यांचे पत्रही तयार आहे. दिल्लीत बैठक घेऊन वेगळा गट तयार करण्याची चाचपणी केली जाणार असल्याची शक्यता आहे. दरम्यान ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांचा शिंदे गटात प्रवेश निश्चि मानला जात असून. १९ जूनला गोरेगावमधील नेस्को सेंटर येथे शिवसेनेच्या वर्धापन दिनी हा प्रवेश होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे..शिंदे गटाच्या वाटेवर असलेले खासदार:संजय जाधवसंजय देशमुखनागेश पाटील आष्टीकरओमराजे निंबाळकरभाऊसाहेब वाकचौरेठाकरेंच्या सहाव्या खासदाराची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. .ठाकरेंचे तीन शिलेदार दिल्लीतदरम्यान, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत, अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई हे कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. 'ऑपरेशन टायगर'च्या पार्श्वभूमीवर ते कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत असल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.