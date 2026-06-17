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Operation Tiger : शिवसेनेत पुन्हा भूकंप; ठाकरेंचे ६ खासदार १९ जूनला शिंदे गटात प्रवेश करणार? दिल्लीत मध्यरात्री राजकीय हालचालींना वेग

Shiv Sena Split : संजय राऊत यांचा आरोप – खासदारांना प्रत्येकी 15 कोटी देऊन फोडण्याचा प्रयत्न. सहा खासदार दिल्लीत दाखल; लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेण्याची शक्यता. एकनाथ शिंदे व प्रतापराव जाधव यांनीही ओम बिर्ला यांची भेट घेतल्याने राजकीय हालचालींना वेग.
Shiv sena split operation tiger

Shiv sena split operation tiger

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Sanjay Raut Alleges ₹15 Crore Offer to MPs : शिवसेना गटामध्ये पुन्हा एकदा फूट पडल्याचे समोर आले आहे. 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सहा खासदार सामील होण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी ट्विट करुन महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेण्यासाठी प्रत्येकी १५ कोटींचा एडवांस देण्यात येत असल्याचे धक्कादायक आणि घृणास्पद असल्याचे म्हटले आहे. एक्स पोस्टमध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील टॅग केले आहे, यामुळे ठाकरे गटात पुन्हा एका फुट पडल्याचे निश्चित मानले जात आहे.

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