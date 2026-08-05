शिवसेना कुणाची? सुनावणी अंतिम टप्प्यात; शिंदेंना धक्का बसणार? ठाकरेंच्या वकिलांचा तगडा युक्तिवाद

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडत असून, संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष या खटल्याकडे लागलं आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार देणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. याचबरोबर, एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आलं आहे..सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सविस्तर युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितलं की, २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार शिवसेनेने २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुका लढवल्या आणि यशही मिळवलं. या संपूर्ण काळात उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख म्हणून कार्यरत होते आणि त्यांच्या नेतृत्वावर कोणत्याही घटनात्मक संस्थेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं नव्हतं..Shiv Sena MPs: उद्धव ठाकरेंच्या ६ खासदारांच्या विलयाला स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार; पण नोटीस जारी, पुढील सुनावणी कधी?.सिब्बल यांनी न्यायालयात दावा केला की, २०१३ ची पक्षघटना १३ मार्च २०१३ रोजी निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतपणे सादर करण्यात आली होती. त्यावर आयोगाच्या स्वीकाराचा शिक्काही आहे आणि हा दस्तऐवज आजही आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही पक्षघटना अस्तित्वात नव्हती, असा दावा चुकीचा असल्याचं त्यांनी नमूद केलं..तसंच, २०१८ मध्ये झालेल्या पक्षांतर्गत झालेल्या निवडणुकांनंतर निवडणूक आयोगाला पदाधिकाऱ्यांची यादी पाठवण्यात आली होती. त्या यादीत एकनाथ शिंदे यांचा राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आणि शिवसेनेचे नेते म्हणून उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे, त्यांची नियुक्तीही उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती, असं सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं..CJI Surya Kant: लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "आम्ही पाहू".२०१४ ते २०२२ या कालावधीत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालीच शिवसेना सत्तेत होती. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे कार्यरत असताना एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. त्यामुळे त्या काळात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला कोणत्याही स्तरावर आव्हान देण्यात आलं नव्हतं, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील निर्णय राज्याच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.