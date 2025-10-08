Shiv Sena Party Symbol Hearing : निवडणुका तोंडावर आणि पुन्हा मिळाली पुढची तारीख, शिवसेना पक्षचिन्ह सुनावणीवेळी नेमकं काय घडलं ?

शिवसेना चिन्ह आणि पक्षाबाबत आज होणारी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी १२ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्य पक्षाच्या वतीने लवकर सुनावणीची विनंती केली. ठाकरे यांचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारीमध्ये होणार आहेत आणि त्यापूर्वीच या प्रकरणाची सुनावणी झाली पाहिजे, कारण अनेक महिने आधीच उलटून गेले आहेत..न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की, सुनावणी १२ नोव्हेंबर रोजी होईल आणि गरज पडल्यास १३ तारखेलाही सुरू राहील. उद्धव ठाकरे शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयात पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरील अधिकारांबाबत उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली..एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी आव्हान दिले आहे. निवडणूक आयोगाने पक्षाचे निवडणूक चिन्ह, धनुष्यबाण, तसेच शिवसेनेचे नाव शिंदे गटाला दिले होते. निवडणूक आयोगाने हा निर्णय देण्यात चूक केली असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला आधीच नोटीस बजावली आहे..FAQs प्र.१: सुनावणी पुन्हा पुढे का ढकलली गेली? ➡ कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यस्त कार्यसूचीत हे प्रकरण पुढील तारखेला ठेवण्यात आले आहे.प्र.२: पुढील सुनावणी कधी होणार आहे? ➡ पुढील सुनावणी १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार आहे.प्र.३: उद्धव ठाकरे यांनी कोणती मागणी केली आहे? ➡ त्यांनी लवकर सुनावणीची मागणी केली, कारण निवडणुका लवकर येत आहेत.प्र.४: या प्रकरणाचा मुख्य वाद काय आहे? ➡ कोणाला “खरी शिवसेना” आणि “धनुष्यबाण” चिन्ह देण्यात यावे यावर वाद आहे.प्र.५: निवडणूक आयोगाने कोणाला चिन्ह दिले होते? ➡ एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले होते.प्र.६: सर्वोच्च न्यायालयात सध्या कोणती स्थिती आहे? ➡ सुनावणी प्रलंबित आहे आणि शिंदे गटाला नोटीस बजावली गेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.