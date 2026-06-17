पक्ष फोडण्याची पुनरावृत्ती झाली तर महाराष्ट्रात राडा होणार; राजीनामा द्या, नाहीतर... ठाकरे गटाचा पत्रकार परिषदेत गंभीर इशारा

ठाकरे गटातील सहा खासदार फुटल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाने दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. या परिषदेत पक्षांतराच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध दर्शवत महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा अशी घटना घडल्यास मोठा गोंधळ होईल, असा इशारा देण्यात आला..संजय राऊत यांनी घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेत लोकसभेतील शिवसेना गटनेते अरविंद सावंत, मुख्य प्रतोद अनिल देसाई आणि नाशिकचे खासदार राजाभाऊ गोडसे उपस्थित होते. राऊत म्हणाले की, इतक्या मोठ्या संख्येने माध्यम प्रतिनिधी एकत्र आले आहेत याचे कारण सर्वांना माहिती आहे. कालपासून ‘ऑपरेशन टायगर’ या नावाने चर्चा आणि अफवा जोरात पसरल्या आहेत. मात्र ही प्रक्रिया सोपी नाही, हे त्यांनी स्वतः मान्य केले आहे. आम्ही अजूनही ‘टायगर’ आहोत, असं त्यांनी कबूल केलं..खासदार खरेदीची अफवा आणि रात्रीची माहितीराऊत यांनी सांगितले की, या घडामोडींची अधिकृत माहिती अद्याप त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. माध्यमांमधूनच ही बातमी समोर येत आहे. काल रात्री साडेदहा ते अकराच्या दरम्यान एका महत्त्वाच्या व्यक्तीने त्यांना फोन करून महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती दिली. यात ५० कोटी रुपयांचा हमी भाव सांगितला गेला असून, आज रात्री १५ कोटी रुपये देऊन खासदारांना दिल्लीला पाठवले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. विमानात बसण्यास तयार नसतील तर पुढे काहीही हालचाल होणार नाही, असेही त्यांना कळवण्यात आले. या माहितीवर राऊत यांनी लगेच सोशल मीडियावर पोस्ट करून जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवली..Uddhav Thackeray: मातोश्रीवर बैठकीला ९ पैकी चौघेच आले, सर्वजण ठाकरेंसोबतच राऊतांचा दावा; तरीही ऑपरेशन टायगरची भीती.निवडणुकीतील विश्वासघातकीपणाज्यांच्या नावाची चर्चा होत आहे, ते खासदार सध्या कुठे आहेत याची स्पष्ट माहिती नाही. काही मुंबई किंवा दिल्लीत तर काही मतदारसंघात असल्याचे सांगितले जात आहे. राऊत यांनी अधोरेखित केले की, हे सर्व खासदार शिवसेनेच्या मशाल चिन्हावर आणि उद्धव ठाकरेंच्या चेहऱ्यावर निवडून आले आहेत. पक्ष फूट पडल्यानंतर बंडखोरीचे आरोप झाले आणि मोदींच्या नावाने निवडून आल्याचे सांगितले गेले. यासंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही हे खासदार पूर्णपणे शिवसेना ठाकरे गटाच्या नावावर आणि ठाकरेंच्या मेहनतीवर निवडून आले आहेत. अशा परिस्थितीत कोणालाही बेईमानी करण्याचा अधिकार नाही..सध्यातरी कोणावरही थेट आरोप करत नसल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. मात्र भूतकाळातील घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास यावेळी महाराष्ट्रातील जनता शांत बसणार नाही. ही गां***पणा आणि नादानपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला..मातोश्रीवरील बैठक आणि शपथांचा भंगराऊत यांनी मातोश्रीवर झालेल्या बैठकीचा उल्लेख करताना सांगितले की, ती नियमित बैठक होती. त्यात लोकसभेतील चार खासदार उपस्थित होते. यात अरविंद सावंत, अनिल सावंत, राजाभाऊ गोडसे आणि संजय दीना पाटील यांचा समावेश होता. इतर पाच जण व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते. या बैठकीत एका खासदाराने तीन मिनिटांत चार वेळा साईबाबाची शपथ घेतली. एकाने बायको आजारी असल्याचे सांगून शपथ घेतली. ‘मरेपर्यंत तुमच्यासोबत राहीन’ अशी साईबाबाची शपथ एकाने घेतली. तर एकाने आई भवानीची, एकाने मुलीची आणि एकाने मुलाची शपथ घेतली. अशा प्रकारच्या शपथा घेतल्यानंतर विश्वास ठेवणे अनिवार्य होते, म्हणून आम्ही विश्वास ठेवला, असे राऊत यांनी सांगितले..Uddhav Thackeray MP: ठाकरेंच्या ६ खासदारांभोवती राजकीय सस्पेन्स कायम! अपात्रतेचा धोका की नवा राजकीय डाव? कायदा नेमकं काय सांगतो? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.