Shivajirao Adhalrao: आढळराव अजितदादांसोबत जाणार?; कोल्हेंना शह देण्यासाठी हालचालींना वेग

मुंबई : राज्यात आता लोकसभा निवडणुकीच्या चर्चा सुरु व्हायला लागल्या आहेत. शिरुर लोकसभा मतदारसंघातून शरद पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हेंविरोधात उमेदवार देणार असल्याचं नुकतेच अजित पवारांनी सांगितलं.

यावर कोल्हे-पवार यांच्या क्रिया-प्रतिक्रिया सुरु असतानाच आता शिरुरचे माजी खासदार आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे नेते शिवाजीराव अढळराव पाटील हे अजित पवारांच्या गटात प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे. टीव्ही ९ मराठी वृत्तवाहिनीनं यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. (Shivajirao Adhalrao may go with NCP Ajit Pawar group for counter to Amol Kolhe in Shirun LS Constituency)