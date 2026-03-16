अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावर मंत्र्यांचा यु-टर्न! संघटनांच्या संतापानंतर सरकारची माघार; थेट अटकेच्या मुद्द्यावर भूमिका बदलली

Atrocities Act Controversy: महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी एससी/एसटी कायद्यातील बदलांबाबतच्या त्यांच्या विधानावर यू-टर्न घेतला आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात कोणतीही सुधारणा केली जाणार नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात एससी/एसटी (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यावरून सुरू असलेला वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. विधानसभेत दिलेल्या विधानावरून दलित संघटनांच्या मोठ्या प्रमाणात निषेध आणि संतापानंतर महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी त्यांच्या भूमिकेवरून 'यू-टर्न' घेतला आहे. यापूर्वी सभागृहात असे सूचित करण्यात आले होते की, सरकार या कायद्याअंतर्गत 'थेट अटक' करण्याच्या प्रक्रियेत बदल करू शकते. परंतु आता मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की कायद्यात कोणतीही सुधारणा होणार नाही आणि जुनी व्यवस्थाच लागू राहील.

