सोलापूरची लेक कडाडली! केंद्र सरकारच्या ४० कोटींच्या निधीत भाजप आमदारांचीच कामे; आमदार-खासदारांना समान निधी द्या नाहीतर कामे थांबवा, महापालिका अधिकाऱ्यांना सुनावले खडे बोल

सोलापूर : स्वच्छ वायू उपक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून ४० कोटी रुपये मिळाले आहेत. आमदार व खासदारांना समान निधी दिला पाहिजे. खासदारांना डावलून टेंडर प्रक्रिया राबवलीच कशी? हक्कभंग आणू का? वीस वर्षांत मी असे कधी केले नाही. प्रशासनाचा एकतर्फी कारभार सुरू आहे. स्वच्छ वायू उपक्रमातील कामांची टेंडर प्रक्रिया तत्काळ थांबवा, अशी मागणी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केली.
महापालिकेत शुक्रवारी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आयुक्तांसमवेत घेतलेल्या बैठकीत आक्रमक पवित्रा घेतला. यावेळी आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे, अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, नगरअभियंता सारिका अकुलवार आदी यावेळी उपस्थित होते. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ वायू उपक्रमाच्या निधीवरून आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांना खासदार शिंदे यांनी फैलावर घेतले. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमांतर्गत ४० कोटींच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या यादीत सत्ताधारी आमदारांची रस्त्यांची कामे घेण्यात आली.
खासदारांना डावलून टेंडर प्रक्रिया राबवलीच कशी? सध्या खालच्या पातळीचे राजकारण सुरू आहे. एवढा भ्रष्टाचार आतापर्यंत कधी झालाच नाही. भाजप आमदारांच्या कामांचा आहे, पण मी सुचविलेल्या एकाही कामाचा समावेश केला नाही, असा आरोप करत, सर्व याद्यांची टेंडर प्रक्रिया तत्काळ थांबवा आणि सर्वांना समान निधी द्या, अशी मागणी खासदार शिंदे यांनी यावेळी केली. त्यांच्या विविध प्रश्नांवर वरिष्ठ अधिकारी निरुत्तर झाल्याचे दिसून आले.
मंगळवारपर्यंत लेखी उत्तर देऊ : आयुक्त
खासदार प्रणिती शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या विषयांसंदर्भात आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांना विचारले असता ते म्हणाले, स्वच्छ वायू उपक्रम योजनेबाबत खासदारांनी दिलेल्या पत्राला मंगळवारपर्यंत उत्तर देणार आहे. आणि खासदारांच्या पत्रानुसार कामांचा समावेश करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
नगर अभियंता, आरोग्य अभियंता जबाबदार
सोलापूर शहरात अतिवृष्टीमुळे घरात पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. महापालिका प्रशासनाने योग्य वेळी योग्य पद्धतीने कामे न केल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. अतिवृष्टीमुळे शहरातील विविध नगरांतील अनेक घरांमध्ये पाणी शिरून मोठे नुकसान झाले. अशी परिस्थिती का उद्भवली? बोला अकुलवार मॅडम बोला..! असा सवाल खासदार प्रणिती शिंदे यांनी करत, या परिस्थितीला नगर अभियंता आणि आरोग्य अभियंता विभाग जबाबदार आहे. या दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, असेही खासदार प्रणिती शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
