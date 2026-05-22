MLC Election: महायुतीत जागावाटपावरून तणाव! ‘नो कॉम्प्रोमाइज’ मोडमध्ये शिंदेसेना; ७ जागांसाठी आक्रमक भूमिका घेत भाजपवर दबाव

२०२६ च्या महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीमधील जागावाटपाची लढाई तीव्र झाली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने सात जागांवर दावा करून भाजपच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. यावेळी शिवसेना कोणतीही राजकीय तडजोड करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे की, पक्ष आता आपल्या संख्याबळाच्या आधारावर जागांची मागणी करत आहे. सरनाईक यांच्या मते, पक्षाचे वाढते संख्याबळ पाहता सात जागा हा त्यांचा हक्क आहे. .पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, लोकसभा आणि इतर निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने आघाडीचा धर्म पाळण्यासाठी वारंवार जागांचा त्याग केला आहे, परंतु आता विधान परिषद निवडणुकीत अशी परिस्थिती पुन्हा सहन करण्यास पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेते तयार नाहीत. प्राथमिक महायुती करारानुसार, भाजप १२ जागांवर निवडणूक लढवणार होता, तर शिवसेनेला केवळ तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन जागा देण्यात आल्या होत्या. .मात्र, शिंदेसेनेच्या सात जागांच्या सूत्रामुळे भाजपचे गणित बिघडले आहे. आता मोठा प्रश्न हा आहे की, भाजप मागे हटून मोठ्या भावाची भूमिका बजावेल, की यामुळे आघाडीत अंतर्गत संघर्ष निर्माण होईल? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही तडजोड न करण्याची भूमिका घेतली असून, पक्षविस्तार हे आपले प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता आघाडीची एकता टिकवण्यासाठी आपल्या जागांचा त्याग करायचा की आघाडी लहान ठेवायची, हे भाजपच्या हातात आहे..गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी शिवसेनेच्या (शिंदे गट) बाजूने केलेली युती आणि बच्चू कडू यांची वादग्रस्त सरकारविरोधी वक्तव्ये, यांमुळे आघाडीच्या एकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या घडामोडींवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मौनही अनेक तर्कवितर्कांना जन्म देत आहे. सुनेत्रा पवार यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या पार्थ पवार यांच्या अलीकडील वक्तव्याने महायुतीची अंतर्गत समीकरणे डळमळीत झाली आहेत..या परस्परविरोधी परिस्थितींमध्ये, आता सर्वांच्या नजरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहेत . आघाडीचे चाणक्य मानल्या जाणाऱ्या फडणवीस यांच्यासमोर आता हे वाढते अंतर्विरोध आणि महत्त्वाकांक्षा यांना आवर घालण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. प्रश्न असा आहे की: फडणवीस आपल्या राजकीय चातुर्याने हे असंतुष्ट आवाज शांत करू शकतील का, की 'सगळं ठीक आहे' हा दावा महायुतीला एका मोठ्या संकटात ढकलेल?