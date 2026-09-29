महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Cabinet: गरिबांसाठी हक्काची घरे, शेतकऱ्यांनाही दिलासा; मंत्रिमंडळ बैठकीत १० मोठ्या निर्णयांची घोषणा

State Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत १० मोठ्या निर्णयांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे गरिबांसह शेतकऱ्यांना चांगलाच फायदा होणार आहे.
State Cabinet Decision

State Cabinet Decision

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये सामान्य प्रशासन, पशुसंवर्धन, गृह, महसूल, विधी आणि न्याय विभागातर्फे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. ज्याचा थेट फायदा शेतकरी, माजी अग्निवीर तसेच गरजू आणि गरिब नागरिकांना होणार आहे.

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