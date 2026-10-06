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Cabinet Meeting: विद्यार्थ्यांसह कर्मचाऱ्यांसाठी फायद्याची बातमी, कॅबिनेटच्या बैठकीत 7 धडाकेबाज निर्णय

Maharashtra Cabinet Meeting Decision: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, वडार समाज तसेच विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.
Maharashtra Cabinet Meeting Decision

Maharashtra Cabinet Meeting Decision

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सात मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावेळी पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, वडार समाज तसेच विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

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