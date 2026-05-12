Maharashtra Employees DA Hike : सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा; महागाई भत्त्यात वाढ, १ जानेवारीपासूनचा फरक मिळणार

Maharashtra DA hike 2026 : राज्य सरकारने भारतीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी. महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर करण्यात आली असून १ जानेवारीपासूनचा फरकही कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

State government dearness allowance increase : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात (DA) २ टक्क्यांची वाढ जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून थेट ६० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.

