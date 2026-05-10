महिला आणि बाल विकास विभागातील कामं डिजिटल होणार, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्य सरकारने प्रशासकीय कामांमध्ये होणार विलंब थांबवण्यासाठी आणि कामाची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्वसनीय आणि जलद गतीने करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कामकाजात बदल म्हणून, सरकारने सर्व पदांच्या बदल्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने महिला आणि बाल विकास विभागात डिजिटल हस्तांतरण प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. अचूक पद्धतीने काम करणे तसेच बदली प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. .या ऑनलाइन प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीमुळे बदल्यांमधील मानवी हस्तक्षेप संपुष्टात येणार आहे. ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, आणि जलद होणार आहे. त्याचबरोबर डिजिटल पद्धतीमुळे बदल्या करताना कर्मचाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता, कामाचा दर्जा आणि त्यांचे पर्याय यांचा विचार केला जाणार आहे. .महिला आणि बाल विकास विभागासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊलमहिला आणि बाल विकास विभागाचा हा निर्णय विभागीय कामकाज पूर्णपणे डिजिटल आणि उत्तरदायी बनवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करून कर्मचारी आणि विभाग या दोघांचीही कार्यक्षमता सुधारणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.