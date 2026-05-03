राज्यात ७ जिल्ह्यांत एमआरआय, ११ जिल्ह्यांत मोफत डायलिसीस सेवा विस्तार

मुंबई : महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील आरोग्य सुविधांना बळकटी देत ७ जिल्ह्यांत अत्याधुनिक एमआरआय सेवा सुरू करण्यात आली, तर ११ जिल्ह्यांमध्ये मोफत डायलिसीस सेवांचा विस्तार करण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते कोल्हापूर येथून दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे या सेवांचे राज्यव्यापी लोकार्पण करण्यात आले..ग्रामीण व दुर्गम भागातील रुग्णांना त्यांच्या जिल्ह्यातच तपासणी व उपचार सुविधा मिळाव्यात, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. "या सेवांमुळे रुग्णांचा वेळ, खर्च आणि प्रवासाचा त्रास कमी होईल," असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले. "माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव" अभियानात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..डायलिसीस सेवेचा विस्तारकोल्हापूर (मुरगुड), यवतमाळ (दारव्हा), बीड (केज), नाशिक (इगतपुरी), जळगाव (रावेर), सोलापूर (मंगळवेढा), सातारा (ढेबेवाडी), सिंधुदुर्ग (वेंगुर्ला), ठाणे (बदलापूर), गडचिरोली (कुरखेडा) आणि रत्नागिरी (दापोली) या ११ ठिकाणी ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांत मोफत डायलिसीस सेवा सुरू झाली आहे. यापूर्वी ९२ आरोग्य संस्थांमध्ये ही सेवा उपलब्ध होती..एमआरआय सेवा सुरू भंडारा, बुलढाणा, अमरावती, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली आणि परभणी या ७ जिल्हा रुग्णालयांत २४x७ मोफत एमआरआय सेवा उपलब्ध झाली आहे. आवश्यक तज्ज्ञ मनुष्यबळ सेवापुरवठादारामार्फत दिले जाणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील विशेषतः ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना वेळेवर, दर्जेदार आणि मोफत आरोग्य सेवा मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.