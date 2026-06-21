विश्वासावर प्रश्नचिन्ह, विकासाची कोंडी, सत्तेची गरज...; उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील बंडखोर खासदाराने पक्ष सोडण्याची कहाणी सांगितली!

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेविरुद्ध बंड करणारे खासदार नागेश पाटील अष्टिकर यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. हिंगोलीचे खासदार असलेल्या नागेश पाटील अष्टिकर यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे किंवा संजय राऊत यांच्यावरील नाराजीमुळे पक्ष सोडलेला नाही. सत्तेत असल्याशिवाय या भागातील कामे होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांनी केवळ आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी सत्ताधारी पक्षासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे..खासदार नागेश अष्टिकर यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करत म्हटले आहे, "जय महाराष्ट्र. मी तुमच्याशी दोन-तीन दिवसांनी बोलत आहे. बरीच अटकळ बांधली जात आहे. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, मी कोणावरही रागावल्यामुळे पक्ष सोडला नाही. विशेषतः उद्धव ठाकरेंवर तर नाहीच; त्यांनी माझ्यावर खूप प्रेम दाखवले आहे. आणि राऊत साहेबांबद्दल बोलायचं झालं तर, तो त्यांचा हक्क आहे. मला त्यांच्याकडूनही खूप प्रेम मिळालं आहे; ते माझ्यासाठी वडिलांसारखे आहेत.".Omraje Nimbalkar: महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप! एकनाथ शिंदेंचे कौतुक, उद्धव ठाकरे गटाला धक्का; कारण सांगत ओमराजेंनी स्पष्ट केली भूमिका.ते जे काही म्हणतात ते चालतं. पण इतरांना मारहाण करायला किंवा गोंधळ घालायला तयार असलेल्या लोकांची काही कमतरता नाही. माणूस काळजीपूर्वक विचार केल्याशिवाय कृती करत नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत, १८ तारखेपर्यंत आम्ही कुठेही गेलो नव्हतो, पण ज्या प्रकारे आमच्या विश्वासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले. आमच्या विरोधात विधाने केली गेली, त्यानंतर बऱ्याच लोकांनी तिथे थांबण्यात काही अर्थ नाही असे ठरवले, असं ते म्हणाले..ते पुढे म्हणाले, "खरं सांगायचं तर, सत्तेशिवाय पक्षाचे कार्यकर्ते काहीही करू शकत नाहीत हे सर्वांना माहीत आहे. म्हणूनच हे पाऊल उचलण्यात आले. मला माझ्या मतदारसंघात काम करायचे आहे. निधी मिळत नव्हता, प्रत्येक गावाला माझ्याकडून अपेक्षा होत्या आणि सर्व प्रकल्प रखडले होते. सत्तेत असल्याशिवाय ही कामे पूर्ण होऊ शकत नव्हती. त्यामुळे सरकारसोबत जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.".उद्धव ठाकरे २६ जून रोजी आपल्या दौऱ्याला सुरुवात करतील. २७ जून रोजी ते यवतमाळ-वाशिम आणि हिंगोली लोकसभा मतदारसंघांना भेट देतील. २८ जून रोजी ते पक्षाचे कार्यकर्ते आणि अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी परभणी आणि धाराशिव लोकसभा मतदारसंघांना भेट देतील. याशिवाय, २९ जून रोजी ते पक्षाचे कार्यकर्ते आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाला भेट देतील. उद्धव ठाकरे यांच्या या निर्णयामुळे राजकीय खळबळ निर्माण झाली आहे..MVA PC: महायुती सरकार मूलभूत जनप्रश्नांकडे लक्ष देण्यात अपयशी; विरोधकांनी विचारला जाब, अधिवेशनाआधी राजकारण तापले.खासदारांच्या बंडाला सामोरे जात असलेले शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मी बळाचा वापर करून सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी राजकारणात आलो नाही. जोपर्यंत माझ्यासमोर उभे असलेले लाखो शिवसैनिक मी नेतृत्व करावे असे मानतात, तोपर्यंत मी लढत राहीन. पण ज्या क्षणी तुम्ही, बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे खरे कार्यकर्ते, मला सांगाल की जाण्याची वेळ आली आहे, त्या क्षणी मी कोणताही विचार न करता पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देईन.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.