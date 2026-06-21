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विश्वासावर प्रश्नचिन्ह, विकासाची कोंडी, सत्तेची गरज...; उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील बंडखोर खासदाराने पक्ष सोडण्याची कहाणी सांगितली!

Shiv Sena Rebellion News: बंडखोर शिवसेना यूबीटी खासदार नागेश पाटील अष्टिकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील होण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला.
Nagesh Patil Ashtikar

Nagesh Patil Ashtikar

ESakal

Vrushal Karmarkar
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महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेविरुद्ध बंड करणारे खासदार नागेश पाटील अष्टिकर यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. हिंगोलीचे खासदार असलेल्या नागेश पाटील अष्टिकर यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे किंवा संजय राऊत यांच्यावरील नाराजीमुळे पक्ष सोडलेला नाही. सत्तेत असल्याशिवाय या भागातील कामे होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांनी केवळ आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी सत्ताधारी पक्षासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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