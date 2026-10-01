Sugar Price Hike : सामान्यांच्या खिशाला कात्री! साखर थेट शंभरीपार जाण्याची शक्यता; दिवाळीचा फराळही होणार महाग? दुष्काळ, एल निनो, इथेनॉलमुळं वाढलं टेन्शन

sugar price 100 rupees : दुष्काळ, ऊस लागवडीत झालेली मोठी घट आणि इथेनॉल निर्मितीकडे वळवला जाणारा ऊस यामुळे आगामी काळात देशातील साखर उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. साखरेचे उत्पादन घटल्यास देशात टंचाई निर्माण होऊन किरकोळ बाजारातील दर शंभरीपार जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत फराळासह मिठाईच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..देशात दरवर्षी सुमारे २७० ते २८५ लाख मेट्रिक टन साखरेची गरज असते. मात्र, आगामी गाळप हंगामात उत्पादन घटण्याची शक्यता असल्याने ही मागणी कशी पूर्ण करायची, हा प्रश्न साखर उद्योगासमोर निर्माण झाला आहे..ऊस लागवडीत मोठी घटदुष्काळाचा सर्वाधिक परिणाम ऊस लागवडीवर झाला आहे. यंदा ऊस लागवडीत सुमारे ७० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पुढील गाळप हंगामात कारखान्यांना उपलब्ध होणाऱ्या उसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, साखर उत्पादनावरही त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यातच उपलब्ध उसापैकी काही प्रमाणात ऊस इथेनॉल निर्मितीकडे वळवला जात असल्याने साखर उत्पादनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या उसाचे प्रमाण आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे..Ladki Bahin Yojana e-KYC Update : लाडकी बहीण योजनेचे नवे अर्ज आणि ई-केवायसी पुन्हा सुरू? 'या' लिंक्सवर चुकूनही क्लिक करू नका, सरकारचा आला अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा.उत्पादनात १९ लाख टनांची घट होण्याची शक्यतागेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचा प्रारंभिक साठा सुमारे १२ लाख टनांनी कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर साखरेच्या उत्पादनातही मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १९ लाख टनांची घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी आणि उपलब्ध साठा यामध्ये तफावत निर्माण होण्याची चिंता साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे..महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेशातही उत्पादनाला फटकामहाराष्ट्रातील साखर उत्पादनावर हवामानाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यातील ऊस पिकाला फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशातील ऊस पिकावर लाल बुरशीसारख्या रोगाचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने देशातील प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमधील उत्पादनावर दबाव येऊ शकतो. याशिवाय, गेल्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी आणि यंदाच्या प्रतिकूल हवामानाचा परिणामही आगामी गाळप हंगामावर होण्याची शक्यता आहे..ब्राझीलच्या उत्पादनातील घटही चिंतेचा विषयजागतिक साखर बाजारात ब्राझीलचे उत्पादनही महत्त्वाचे मानले जाते. अतिवृष्टीमुळे ब्राझीलच्या साखर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतासह जागतिक बाजारात साखरेच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारात तुटवडा निर्माण झाल्यास देशांतर्गत साखरेच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो..Maharashtra Rain Deficit : महाराष्ट्रातील 36 पैकी तब्बल 20 जिल्ह्यांमध्ये चिंताजनक स्थिती; यंदाचा पाऊस तुटीनुसार 13 व्या स्थानी, वाचा सविस्तर आकडेवारी.साखरेचा दर ४,६०० रुपये क्विंटलसध्या कारखान्यांना मिळणारा साखरेचा दर सुमारे ४,६०० रुपये प्रति क्विंटल असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, उत्पादन घटले आणि मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाला, तर आगामी काळात साखरेच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे किरकोळ बाजारात साखरेचा दर प्रति किलो १०० रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..दिवाळीच्या फराळावर परिणाम होण्याची शक्यतादिवाळीच्या काळात साखरेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. लाडू, चिवडा, शंकरपाळे, अनारसे, करंज्या यांसह विविध मिठाई आणि फराळाच्या पदार्थांमध्ये साखरेचा वापर होतो. त्यामुळे साखरेचे दर वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम दिवाळीच्या फराळाच्या खर्चावर होऊ शकतो..एकीकडे दुष्काळामुळे ऊस उत्पादनात घट, दुसरीकडे इथेनॉल निर्मितीकडे उसाचे वळण आणि जागतिक बाजारातील संभाव्य तुटवडा यामुळे आगामी काळात साखरेच्या उपलब्धतेचे आव्हान वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशाची २७० ते २८५ लाख मेट्रिक टनांची वार्षिक गरज पूर्ण करण्यासाठी साखर उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.