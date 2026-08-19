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Tenth Schedule म्हणजे काय? राहुल नार्वेकरांच्या निकालावर कपिल सिब्बलांचा एकच मुद्दा ठरणार गेम चेंजर?

What is the Tenth Schedule and Anti-Defection Law? : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात कपिल सिब्बल यांनी राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयावर Tenth Schedule च्या अधिकारक्षेत्राबाबत गंभीर आक्षेप घेतला....
What is the Tenth Schedule?

Kapil Sibal arguing before the Supreme Court in the Shiv Sena MLA disqualification case

esakal

Sandip Kapde
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मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात मंगळवारी (१८ ऑगस्ट २०२६) सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय हा Tenth Schedule म्हणजेच दलबदल विरोधी कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा असून अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राची मर्यादा ओलांडल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.

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