Tenth Schedule म्हणजे काय? राहुल नार्वेकरांच्या निकालावर कपिल सिब्बलांचा एकच मुद्दा ठरणार गेम चेंजर?

मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात मंगळवारी (१८ ऑगस्ट २०२६) सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय हा Tenth Schedule म्हणजेच दलबदल विरोधी कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा असून अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राची मर्यादा ओलांडल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला..सिब्बलांचा नेमका आक्षेप काय?सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे legislative party आणि political party या दोन्ही संकल्पनांना राहुल नार्वेकर यांनी एकत्रितपणे पाहिल्याचा आक्षेप. त्यांच्या मते, Tenth Schedule नुसार विधिमंडळ पक्षातील आमदारांचे संख्याबळ म्हणजेच संपूर्ण political party असे मानता येत नाही. विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणून त्याचा अर्थ राजकीय पक्षात फूट पडली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही..सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या २०२३ मधील सुभाष देसाई निकालाचाही संदर्भ दिला. या निकालानुसार पक्षाचा Whip आणि नेता नियुक्त करण्याचा अधिकार political party कडे असतो, legislative party कडे नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. नार्वेकरांनी या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून शिंदे गटाला वैध ठरवल्याचा दावा त्यांनी केला.याशिवाय, अध्यक्षांनी Tenth Schedule अंतर्गत असलेल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली आणि political party मधील नेतृत्वातील बदलांकडे दुर्लक्ष केले, असेही सिब्बल यांनी म्हटले. २०१८ मधील नेतृत्व रचनेला एका ठिकाणी मान्यता देण्यात आली, तर दुसऱ्या ठिकाणी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आक्षेपही त्यांनी नोंदवला.“Speaker has completely exceeded his jurisdiction under the Tenth Schedule...” असे म्हणत सिब्बल यांनी नार्वेकरांच्या निर्णयावर थेट प्रश्न उपस्थित केला..Shiv Sena प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टरूममध्ये अचानक गोंधळ; कपिल सिब्बल म्हणाले, “नाचण्याची वेळ झाली”, CJI सूर्यकांतही बोलले.राहुल नार्वेकरांचे प्रत्युत्तरसिब्बल यांच्या युक्तिवादावर राहुल नार्वेकर यांनीही प्रतिक्रिया दिली. सिब्बल हे त्यांच्या क्लायंटच्या वतीने युक्तिवाद करत आहेत; त्यांचे म्हणणे हे कोर्टाचे मत नसल्याचे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. आपला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचा दावा त्यांनी केला.संघटनात्मक रचना, पक्षघटना आणि विधिमंडळातील संख्याबळ या Triple Test च्या आधारे आपण निर्णय घेतला असून तो शाश्वत आहे आणि टिकेल, असे नार्वेकर यांनी सांगितले. बिनबुडाचे आरोप केल्याने निर्णयावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले..Tenth Schedule म्हणजे काय?Tenth Schedule म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतील Anti-Defection Law अर्थात दलबदल विरोधी कायदा. १९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्तीने तो राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आला. त्यानंतर ९१ व्या घटनादुरुस्तीने त्यात काही बदल करण्यात आले.सांसद किंवा आमदारांनी एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे किंवा पक्षाच्या भूमिकेविरोधात मतदान करून सत्ताबदल घडवून आणणे यावर नियंत्रण ठेवणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. एखाद्या सदस्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास किंवा पक्षाच्या Whip विरुद्ध मतदान केल्यास, काही अपवाद वगळता त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. स्वतंत्र सदस्य नंतर एखाद्या पक्षात सामील झाल्यासही अपात्रता लागू होऊ शकते.यामध्ये महत्त्वाचा अपवाद म्हणजे एखाद्या पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्य दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्यास त्यांना अपात्र ठरवता येत नाही. पक्ष फुटीबाबतची जुनी व्यवस्था आता मर्यादित स्वरूपात लागू आहे.शिवसेना प्रकरणात याच Tenth Schedule अंतर्गत आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाला. राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवता निर्णय दिला. या निर्णयालाच सुनील प्रभू यांच्या याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले असून १८ ऑगस्टच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी तो निर्णय Tenth Schedule च्या चौकटीबाहेरचा असल्याचा युक्तिवाद केला. सुनावणी पुढे सुरू असून १९ ऑगस्टलाही सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू राहण्याची शक्यता होती. .Shiv Sena Split: निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा? ठाकरे गटाचा सुप्रीम कोर्टात दावा; ‘शिवसेनेत नव्हे, विधिमंडळात फूट’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.