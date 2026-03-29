यथा राजा, तथा प्रजा! खरात प्रकरणी सुषमा अंधारे मुख्यमंत्री फडणवीसांवर घसरल्या, शपथविधीला...

नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातच्या पोलीस कोठडीत १ एप्रिलपर्यंत वाढ करण्यात आलीय. यानंतर आता शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषद घेत गंभीर असे आरोप केलेत. यावेळी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका केलीय. माजी मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावरही सुषमा अंधारे यांनी हल्लाबोल केला. Sushma Andhare Criticizes Fadnavis Over Kharat Controversy.भोंदूबाबा खरातच्या प्रकरणात फक्त चाकणकरच नाही तर माजी मंत्री दीपक केसरकर यांचीही चौकशी व्हावी. गुवाहाटीला जाण्यासाठी योगदान दिल्यानं लोक विरोधात बोलतात हे केसरकराचं विधान बालिश आणि हास्यास्पद वाटतं असंही सुषमा अंधारे म्हणाले..Ashok Kharat : तुमची काही तक्रार आहे का? खरातला न्यायमूर्तींनी विचारलं, कोर्टात सुनावणीवेळी काय घडलं?.केसरकर यांनी खरातच्या संपर्कात होतो हे मान्य केलंय. तसंच शिदेंच्या विश्वासालाही पात्र असल्याचं सांगतात. जर तुम्ही पात्र असता तर मंत्रिमंडळात असता. आपल्या कार्याचा आलेख किती वाखाणण्याजोगा आहे असा टोलाही सुषमा अंधारे यांनी केसरकरांना लगावला. केसरकरच ३९ आमदार, ९ मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची नावे सांगू शकतात असंही सुषमा अंधारे म्हणाल्या..केसरकर उडवाउडवीची उत्तरे देऊ नका. तुमचा आणि माझा बांधाला बांध नाही. भांडाफोड करेल असे म्हणताय म्हणजे माहिती आहे. माहिती दडवून ठेवणे हा गुन्हा आहे. काही फोटोंमध्ये पर्सनल मिटिंग चालू आहे असं दिसतं. त्यात चाकणकर, खरात, आवारे आणि केसरकर दिसत आहे. खरातची पाद्यपुजा ते एमआयडीसी बैठकीपासून इतर ठिकाणी चाकणकर आणि केसरकर यांच्यासोबत नामकर्ण आवारे नावाची व्यक्ती दिसतोय. तेव्हा ओश्नोजल बद्दल सांगत होता का? तो तिथं कसा? तो कोण आहे असे प्रश्न अंधारे यांनी उपस्थित केले..काँग्रेसकडून युद्धाचा राजकीय फायद्यासाठी वापर, जनतेचा जीव धोक्यात टाकतायत; PM मोदींचा घणाघात.खरात प्रकरण हा फक्त महिला लैंगिक शोषण एवढ्यापुरतंच मर्यादीत नाहीय. याची व्याप्ती मोठी आहे. EWO ला मी लिहिणार असल्याचा इशाराही सुषमा अंधारे यांनी दिलाय. EWO चा शिरकाव होण्यची गरज आहे. केसरकर यांनी यामुळे उत्तरे दिली पाहिजे. शिवाय गृहमंत्री इतके वर्षे तुम्ही गप्प का बसलात? असं म्हणत अंधारे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरही प्रश्नांची सरबत्ती केली..गृहमंत्री मुख्यमंत्री आहेत, डजनभर लोकं त्यावेळी उपस्थित होते. राजा तशी प्रजा असते, राजाश्रय देणार नाही. मोठा कुंकू लावलेला बाबा येतो. आंबा खायला कुणीतरी सांगतो. विज्ञानवादी दृष्टीकोन मुख्यमंत्र्यांनी ठेवावा. कोणत्या गोष्टीचे उदात्तीकरण करावे याचं तारतम्य शपथविधीला पाळलं गेलं नाही असंही सुषमा अंधारे म्हणाल्या..यथा राजा तथा प्रजा असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुषमा अंधारे यांनी टार्गेट केले. शपथविधी कार्यक्रमात मुख्यमंत्री यांनी तारतम्य बाळगायला पाहिजे होते. मुख्यमंत्र्यांच्या शपथ विधीला असेच अनेक लोक होते, त्यात किती लोकांना सिद्धी प्राप्त आहे? हे बघितले पाहिजे असं सुषमा अंधारे म्हणाल्या.