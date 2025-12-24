Raj Thackeray Uddhav Thackeray : ठाकरे विरुद्ध ठाकरे! राज–उद्धव वादाची ठिणगी नेमकी कधी पडली?

Maharashtra Politics Explainer : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील वाद हा केवळ दोन भावांमधील वैयक्तिक मतभेद नव्हता, तर तो शिवसेनेच्या अंतर्गत राजकारणात हळूहळू साचत गेलेला आणि एका विशिष्ट टप्प्यावर उफाळून आलेला संघर्ष होता. आज तब्बल वीस वर्षांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र येत मुंबई महापालिकेसाठी एकत्र लढण्याची घोषणा केली. परंतु दोन्ही ठाकरेंमध्ये नेमकी वादाची ठिणगी कशी पडली आणि तो वाद इतका टोकाला का गेला? यातून राज ठाकरेंना पक्ष स्थापन करण्याची वेळी आली.या वादाची ठिणगी नेमकी कधी आणि का पडली, यावर धवल कुलकर्णी लिखीत ठाकरे विरुद्ध ठाकरे या पुस्तकात महत्वाचे मुद्दे आहेत. यातून घेतलेला वृत्तांत....राज–उद्धव वादाची मुळं १९९६ नंतर शोधली जात असली, तरी पत्रकार धवल कुलकर्णी लिखीत ठाकरे विरूद्ध ठाकरे यांच्या पुस्तकातील संदर्भानुसार, या संघर्षाची पाळंमुळं १९८० च्या दशकाच्या अखेरीस आणि १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला रोवलेली दिसतात. त्या काळात शिवसेना आंदोलनप्रधान पक्षातून सत्ताधारी पक्षाकडे वाटचाल करत होती आणि याच संक्रमण काळात नेतृत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला..राज ठाकरे हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत राहून राजकारणात घडलेले, त्यांची शैली, भाषणाचा आवेश आणि युवकांवरील पकड यामुळे शिवसेनेचे संभाव्य वारस मानले जात होते. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे हे ‘सामना’च्या माध्यमातून, संघटनात्मक कामातून आणि निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी राहून हळूहळू पक्षावर आपली पकड मजबूत करत होते. या दोन वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे शिवसेनेत नकळत दोन प्रभावकेंद्रे तयार झाली..Devendra Fadanvis Statement : माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मौन सोडलं, खात्यांचा पदभार सोपवला.राज आणि उद्धवमधला वाद कधी सुरू झाला?"सर्वसामान्यपणे असं मानलं जातं की, 1996 साली रमेश किणी हत्या प्रकरण झालं, त्यानंतर राज ठाकरे बॅकफूटवर गेले. त्याच काळात उद्धव राजकारणात आले आणि वाद सुरू झाला. पण राज आणि उद्धवमधल्या वादाची पाळंमुळं 1980च्या दशकाच्या अखेरीस आणि 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात दडलेली आहेत," असं धवल सांगतात."राज ठाकरे थोडे तडकफडक होते आणि काहीजणांना तो त्यांचा उर्मटपणा वाटायचा. बाळासाहेबांसोबत राजकारणात आलेली पिढी वार्धक्याकडे झुकायला लागली होती आणि राज ठाकरेंसोबत युवक सक्रीय झाले होते. हा दोन पिढ्यांमधला संघर्ष होता."1991 साली सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना राज यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केला होता आणि तिथेच राज आणि उद्धवमधल्या वादाची ठिणगी पडल्याचं धवल सांगतात.."राज यांनी बेरोजगार युवकांच्या मुद्द्यावरून राज्याचा दौरा केला होता. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा निघणार होता. मोर्चाच्या आदल्या दिवशी रात्री राज ठाकरेंना फोन आला, की उद्या तुझ्यासोबत 'दादू'सुद्धा भाषण करेल. तेव्हा राज ठाकरे प्रचंड विचलित झाले की कष्ट मी घेतोय, मग श्रेयाचा वाटा उद्धवला का?"1996 साली रमेश किणी हत्याप्रकरणातील आरोपी राज यांचे मित्र असल्याचं समोर आलं. पुढे CBIने ती आत्महत्त्या असल्याचं तपासाअंती म्हटलं. पण त्या आरोपांमुळे राज शिवसेनेत काहीसे मागे पडले, असं धवल सांगतात..उद्धव शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष कसे बनले?राज-उद्धव वाद विकोपाला गेला होता. पण तरीही महाबळेश्वरच्या अधिवेशनात राज यांनी पक्षाच्या नेतृत्त्वासाठी उद्धवचं नाव कसं सुचवलं?धवल सांगतात, "1990 साली शिवसेनेनं पक्षाची घटना लिहिली, ज्यात सर्वाधिकार शिवसेनाप्रमुखांना म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंना देण्यात आले होते. 1997 साली तेव्हाचे निवडणूक आयुक्त MS गिल यांनी त्याला आक्षेप घेतला आणि तुम्ही पक्षांतर्गत निवडणुका घ्यायला हव्यात, असं म्हटलं." हा वाद चांगलाच विकोपाला गेला आणि गिल यांनी पक्ष म्हणून शिवसेनेची मान्यता रद्द करावी लागेल, असा इशारा दिला.."तेव्हा चाकं फिरायला लागली आणि आता शिवसेनेमध्ये बाळासाहेबांचा हक्क अबाधित ठेवून कार्यकारी प्रमुख नेमायचं ठरलं. तेव्हा उद्धवचं नाव समोर आलं. मी याविषयी अनेकांशी बोललो आहे. अनेक वर्षं राज ठाकरेंना मनवण्याचा प्रयत्न सुरु होता, आणि शेवटी राजनीच उद्धव यांना कार्याध्यक्ष बनवण्याचा प्रस्ताव मांडला. बाळासाहेबांनी पुढे हे राजना बोलूनही दाखवलं अनेकदा, की मी त्याला कार्याध्यक्ष केलं नव्हतं, तूच ठराव मांडला होतास.".त्याविषयी धवल सांगतात, "ठाकरे, शिवसेना, मनसे यांच्या राजकारणात प्रचंड अंतर्विरोध आहे. ज्याला आपण इंग्रजीत contradiction (विरोधाभास) म्हणतो. ही वस्तुस्थिती आहे की राज ठाकरे यांच्यावर महात्मा गांधींचा प्रभाव आहे आणि असं म्हणतात की महात्मा गांधींवरचं असं एकही महत्त्वाचं पुस्तक नसेल जे राज ठाकरेंकडे नाही."जेव्हा राज ठाकरे विद्यार्थीदशेत होते, तेव्हा त्यांनी रिचर्ड अॅटनबरोंचा 'गांधी' हा चित्रपट दीडशेवेळा पाहिला होता, कारण ते चित्रपटांचे चाहते आहेत. त्याच राज ठाकरेंच्या मनसेनं उत्तर भारतीयांवर हल्ले केले, तोडफोड केली, ज्याला ते 'खळ्ळ फट्याक' म्हणतात.""नाझींचे स्टॉर्म ट्रूपर होते, त्याच धर्तीवर तसं एक मनसेचं दल करायचाही विचार होता. पण त्यामुळं नकारात्मक चित्र निर्माण होईल, असं लक्षात आल्यानं ते रद्द करण्यात आलं," असा दावा धवल यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.