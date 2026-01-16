Thane Municipal Election Result : एकनाथ शिंदेंचा गड आला पण सिंह गेला ! ठाण्यातच शिवसेनेच्या उमेदवाराला उद्धव ठाकरेंच्या शिलेदाराने चारली धूळ

Thane Municipal Election : ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला (शिंदे गट) त्यांच्याच निवासस्थानाच्या प्रभागात मोठा झटका बसला आहे. प्रभाग क्रमांक १३-अ मध्ये शिंदे गटाचे उमेदवार आणि ठाण्याचे माजी महापौर अशोक वैती यांचा पराभव झाला आहे..शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे उमेदवार शहाजी खुपसे यांनी अशोक वैती यांचा ६६७ मतांच्या फरकाने पराभव करत विजय मिळवला आहे. हा प्रभाग ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातील असून, येथेच एकनाथ शिंदे यांचे निवासस्थान आहे. शिंदे यांचा हा बालेकिल्ला मानला जाणारा भाग असल्याने हा पराभव त्यांच्यासाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे..TMC Election: ठाण्यात सत्ता शिंदेसेनेच्या हाती जाणार! भाजपची भक्कम साथ; कोण किती जागांवर आघाडीवर? पाहा विजयी उमेदवारांची नावे.ठाणे महापालिकेत एकूण १३१ जागांवर मतमोजणी सुरू असून, सुरुवातीच्या कलानुसार शिंदे गट आणि भाजपची आघाडी दिसत आहे. मात्र, शिंदे यांच्या त्यांच्याच प्रभागात उद्धव ठाकरे गटाने हा विजय मिळवल्याने ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जल्लोष साजरा होत आहे..गेल्या काही वर्षांत शिवसेनेतील फूटीनंतर ठाणे हा शिंदे गटाचा बालेकिल्ला बनला होता, पण या निकालाने ठाकरे गटाने आपली ताकद दाखवून दिली आहे. पुढील मतमोजणीत आणखी काय बदल होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.