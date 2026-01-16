महाराष्ट्र बातम्या

Thane Municipal Election Result : एकनाथ शिंदेंचा गड आला पण सिंह गेला ! ठाण्यातच शिवसेनेच्या उमेदवाराला उद्धव ठाकरेंच्या शिलेदाराने चारली धूळ

Thane Election Result : हा प्रभाग वागळे इस्टेट परिसरातील असून याच ठिकाणी शिंदे यांचे निवासस्थान आहे.एकूण निकालात शिंदे गट-भाजप आघाडी आघाडीवर असली तरी हा निकाल प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरला.
Thane Municipal Election Result

Uddhav Thackeray faction celebrates victory after defeating Eknath Shinde group candidate in Thane Municipal Corporation ward.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Thane Municipal Election : ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला (शिंदे गट) त्यांच्याच निवासस्थानाच्या प्रभागात मोठा झटका बसला आहे. प्रभाग क्रमांक १३-अ मध्ये शिंदे गटाचे उमेदवार आणि ठाण्याचे माजी महापौर अशोक वैती यांचा पराभव झाला आहे.

Thane
Uddhav Thackeray
election
Eknath Shinde
Election Results
Thane Municipal Corporation
shivsena

