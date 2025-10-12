Thane News: लाडक्या बहिणींचा आत्मनिर्भरतेचा ‘फराळ’; योजनेच्या पैशातून महिलांचे उद्योग क्षेत्रात पाऊल

महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग गुंतवणुकीसाठी आणि स्वयंउद्योजिका बनण्यासाठी करता येतो. ठाण्यातील महिलांनी योजनेतून मिळालेल्या निधीतून दिवाळी फराळाचा व्यवसाय सुरू केला आहे.
ठाणे : राज्य सरकारच्या ''लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या दीड हजार रुपयांच्या अनुदानाचा उपयोग केवळ खर्चासाठी न करता, तो गुंतवणुकीसाठी आणि स्वयंउद्योजिका बनण्यासाठीही करता येतो, याचा आदर्श ठाण्यातील महिलांनी घालून दिला आहे. या योजनेतून मिळालेल्या निधीचा वापर करून ठाण्यातील सुमारे ५० महिलांनी बचत गट तयार करत दिवाळी फराळाचा व्यवसाय सुरू केला आहे. या उपक्रमामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्यासोबतच स्वावलंबन आणि आत्मविश्वासाची नवी दिशा मिळाली आहे.

