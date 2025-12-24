Maharashtra News : तंजावरच्या मराठी वारशावर राष्ट्रीय मंथन; महाराष्ट्र-तमिळनाडू सांस्कृतिक सेतू अधिक भक्कम!

पुणे : तंजावरच्या मराठी राजवटीचा इतिहास, भाषा, साहित्य आणि संस्कृती यांचा समृद्ध वारसा नव्या पिढीसमोर मांडणारी तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद तमीळ विद्यापीठ, तंजावर येथे उत्साहात पार पडली. ‘महाराष्ट्र-तमिळनाडू’ सांस्कृतिक सेतू अधिक भक्कम करणाऱ्या या परिषदेने अभ्यासक, संशोधक आणि इतिहासप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतले. .तमीळ विद्यापीठ, तंजावर आणि शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या वतीने ‘तंजावर मराठी राज्य : इतिहास, भाषा, साहित्य आणि संस्कृती’ या विषयावर २२ ते २४ डिसेंबर दरम्यान तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यास इतिहास व मराठी विभाग, महावीर कॉलेज कोल्हापूर, देवचंद कॉलेज अर्जुननगर, शिवाजी विद्यापीठातील मराठी शिक्षक संघ आणि इतिहास परिषद यांचे सहकार्य लाभले. तंजावर मराठा राजघराण्याचे युवराज प्रताप सिंह सर्फोजी राजे भोसले आणि युवराज बाबाजी राजे भोसले यांनी परिषदेस शुभेच्छा दिल्या..Pune Wildlife Rescue : वडगाव शेरीत नायलॉन मांजेत अडकलेल्या घारीला सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने जीवदान!.परिषदेत महाराष्ट्र व तमिळनाडू येथील विद्वान, शिक्षणतज्ज्ञ, इतिहासतज्ज्ञ, भाषाशास्त्रज्ञ आणि संशोधक सहभागी झाले होते. तंजावर मराठा सत्तेचा ऐतिहासिक वारसा तसेच दक्षिण भारतातील मराठी भाषा, साहित्य, नाट्य, शिलालेख आणि सांस्कृतिक परंपरांवरील योगदान यावर परिषदेत विशेष भर देण्यात आला..प्रमुख व्याख्यानातून मराठी व तमीळ परंपरांतील अनोख्या सांस्कृतिक संमिश्रतेचे विविध पैलू उलगडून सांगण्यात आले. विविध तांत्रिक सत्रांत तंजावरमधील मराठी नाट्यपरंपरा, अप्रकाशित हस्तलिखिते, तंजावर मराठा राजांचे साहित्यिक योगदान आदी विषयांवर संशोधन निबंध सादर करण्यात आले. परिषदेअंतर्गत सरस्वती महाल ग्रंथालयाच्या शैक्षणिक भेटीत संशोधकांना दुर्मिळ हस्तलिखिते आणि साहित्याची माहिती देण्यात आली. समारोप सत्रात तंजावरच्या मराठी वारशावर संशोधन करण्यासह दुर्मिळ हस्तलिखिते आणि सांस्कृतिक स्मृतींचे जतन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. या परिषदेमुळे महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू यांमधील सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ झाल्याचे नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.