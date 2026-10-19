असे हल्ले खपवून घेणार नाही, हल्लेखोर डरपोक... राज्य आणि देशाबाहेरून गँग चालवतात : मुख्यमंत्री फडणवीस

Tiger Shroff car Firing case: मुंबईतील जुहू परिसरात अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार झाल्याची घटना घडली. या घटनेत टायगरचा ड्रायव्हर आणि एक रिक्षाचालक जखमी झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोळीबाराच्या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली असून असे हल्ले खपवून घेतले जाणार नाहीत असं म्हटलयं. आरोपींचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. या प्रकरणात आरोपींसह त्यांना पाठबळ देणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला..फडणवीस म्हणाले की, ही घटना निंदनीय आणि गंभीर आहे. पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला असून, घटनेच्या रात्रीच काही धागेदोरे मिळाले आहेत. आरोपींना शोधून काढून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच या आरोपींच्या पाठीशी कोण आहे, त्यांनाही शोधण्याचं काम पोलीस करतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. या घटनेच्या अनुषंगाने जे काही करावं लागेल, ते केलं जाईल..गोळीला गोळीने उत्तर द्यावंच लागेल, जशास तशी कारवाई करणार; टायगरला भेटीनंतर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया.हल्ल्याचे अशा प्रकारचे प्रयत्न झाले होते. त्यावेळी पोलिसांनी आरोपींना शोधून काढलं होतं. त्यांचे सूत्रधार कोण आहेत, याचाही तपास केला होता. त्यामुळे अशा घटना कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतल्या जाणार नाहीत असा इशारा फडणवीस यांनी दिला. हल्लेखोरांच्या नेटवर्कचा बंदोबस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांशी समन्वय साधला जाईल. महाराष्ट्राबाहेरून आणि देशाबाहेरून चालवल्या जाणाऱ्या कारवाया नेस्तनाबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असं फडणवीस म्हणाले..दरम्यान, पोलिसांना उघडपणे आव्हान देण्याची कोणाचीही हिंमत नाही. अशा धमक्या देणारे लोक डरपोक असून, ते लपून बसून संवादाच्या माध्यमातून धमक्या देतात. हे हल्लेखोर भाड्याने काम करणारे लोक आहेत. या प्रकरणातील कारवाया महाराष्ट्रातून होत नसून, महाराष्ट्राबाहेरून किंवा देशाबाहेरून त्या चालवल्या जात असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं..बॉलिवूडमधील कलाकारांनी अशा गँगना घाबरण्याची गरज नसल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. धमक्यांना गांभीर्याने घेऊन पोलीस कारवाई करत आहेत. अशा गुन्हेगारांना मुंबई पोलिसांनी यापूर्वीही जेरबंद केलं आहे, असं ते म्हणाले..संबंधित व्यक्तींना सुरक्षा देण्यात आली होती. मात्र, काही कारणांमुळे घटनेच्या वेळी त्यांच्यासोबत सुरक्षा नव्हती. सुरक्षा कवच नसतानाच हा हल्ला झाल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. आरोपी अल्पवयीन आहेत असं म्हणता येणार नाही; मात्र, आरोपींबाबत महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाले असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.