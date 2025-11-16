MSRTC: राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ८०० ते १००० बस सोडणार, सहलीवरही सूट मिळणार; परिवहन मंत्र्यांचा मोठा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाच्या बातमीची घोषणा केली आहे. दरवर्षी शाळा आणि महाविद्यालयातून सहलींचे आयोजन केले जाते. अशातच आता सहलीचा प्रवास विद्यार्थ्यांना परवडणारा आणि सुरक्षित होण्यासाठी एसटी महामंडळाने मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांना दिलासा मिळाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शालेय सहलींसाठी राज्य परिवहन बसेसची घोषणा केली आहे. तसेच या प्रवासात भाड्यात ५० टक्के सवलत दिली आहे. याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक जारी केले असून त्यानुसार, २५१ बस महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस डेपोमधून शाळा आणि महाविद्यालयांना दररोज सुमारे ८०० ते १,००० नवीन बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे म्हटले आहे..Maharashtra Politics: शिंदे गटाला झटका! बड्या नेत्यांची भाजपात एन्ट्री, निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे शिवसेनेला टेन्शन .विद्यार्थ्यांसाठी एमएसआरटीसीचा मोठा निर्णयविद्यार्थी शैक्षणिक सहलींसाठी मोठ्या प्रमाणात उत्सुक असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवास मिळावा यासाठी, एमएसआरटीसी यावर्षी शालेय सहलींसाठी नवीन बसेस उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच सहलींच्या एकूण भाड्यात ५० टक्के सूट देणार आहे..दरम्यान, नोव्हेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत एमएसआरटीसीने शैक्षणिक सहलींसाठी १९,६२४ बसेस पुरवल्या होत्या, ज्यामुळे परतफेडीसह ९२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. तर २०२५-२६ साठी, मंत्र्यांनी डेपो व्यवस्थापक आणि स्टेशन प्रमुखांना शैक्षणिक संस्थांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्यातील प्रमुख ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांना भेटण्याचे नियोजन करण्यासाठी आगार प्रमुख, स्टेशन अधिकारी, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापकांना भेटतील, असे त्यात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.