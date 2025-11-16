महाराष्ट्र बातम्या

MSRTC: राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ८०० ते १००० बस सोडणार, सहलीवरही सूट मिळणार; परिवहन मंत्र्यांचा मोठा निर्णय

ST Buses For Student:महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या सहलीसाठी एसटी बसमध्ये सूट मिळणार आहे. परिवहन मंत्र्यांनी याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ८०० ते १००० बस सोडण्यात येणार आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाच्या बातमीची घोषणा केली आहे. दरवर्षी शाळा आणि महाविद्यालयातून सहलींचे आयोजन केले जाते. अशातच आता सहलीचा प्रवास विद्यार्थ्यांना परवडणारा आणि सुरक्षित होण्यासाठी एसटी महामंडळाने मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

