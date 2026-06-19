Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचा दणका! विशेष मोहिमेत २ कोटींचा साठा जप्त, १६ जणांना अटक

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेत गुटखा, पानमसाला आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर मोठी कारवाई करीत अवघ्या तीन दिवसांत २.११ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा साठा जप्त केला. याच मोहिमेअंतर्गत मुंबईतील अंधेरी येथे चहामध्ये कृत्रिम रंग मिसळून विक्री करणाऱ्या कारखान्यावरही धाड टाकण्यात आली असून ९०० किलो चहा पावडरसह भेसळीचा साठा जप्त करण्यात आला आहे..याशिवाय 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियानांतर्गत राज्यातील विविध भागांतून १.२८ कोटी रुपयांचा ५१ हजार ६०५ किलो संशयित अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. यात सुपारी, खाद्यतेल, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, खवा, पेढा, तूप, गूळ आणि अन्य खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे..Mumbai BEST Bus Strike : मुंबईत बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप; रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांची लूट, प्रवाशांमध्ये संताप.दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाने साकीनाका येथील एका सॉस उत्पादन युनिटवर तसेच धारावीतील एनर्जी ड्रिंकच्या घाऊक विक्रेत्याच्या गोदामावर छापेमारी करून मोठ्या प्रमाणात खाद्य व पेय पदार्थ जप्त केले आहेत. या कारवाईत चार हजार लिटरहून अधिक खाद्यपदार्थ आणि पेये जप्त करण्यात आली असून, संबंधित उत्पादनांच्या गुणवत्तेबाबत, लेबलिंगबाबत आणि अन्नसुरक्षा नियमांच्या पालनाबाबत गंभीर शंका व्यक्त करण्यात आली आहे..याच कारवाईच्या पुढील टप्प्यात सोमवारी (ता. १५) धारावीतील रिव्हॅम्प एंटरप्रायजेस या ठिकाणी छापा टाकण्यात आला. येथे 'क्लाऊड नाईन' एनर्जी ड्रिंकचा सुमारे १,४८८ लिटर साठा जप्त करण्यात आला. या साठ्याची किंमत अंदाजे १.१९ लाख रुपये असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Mumbai-Goa Highway : मुंबई–गोवा महामार्गावर रस्त्याच्या मध्यभागी पडला मोठा खड्डा; चालकाचे नियंत्रण सुटले अन् कंटेनर उलटला, प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर संताप.१६ आरोपींना अटक'एफडीए'ने थाडी टाकून १३ ते १५ जूनदरम्यान मुंबई, कोकण, पुणे, नागपूर, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात प्रतिबंधित गुटखा व पानमसाल्याविरोधात कारवाई केली. या मोहिमेत ८३.४१ लाख रुपयांचा गुटखा पानमसाला जप्त करण्यात आला. १४ गुन्हे दाखल करून १६ आरोपींना अटक करण्यात आली असून चार आस्थापना सील करण्यात आल्या आहेत. चंद्रपूरमध्ये गुटखा विक्रीप्रकरणी काही आरोपींवर संघटित गुन्हेगारीच्या कलमांनुसार कारवाईची प्रक्रियाही सुरू आहे..२,५१० लिटर सॉस जप्त'एफडीए'च्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. १६) साकीनाका येथील खैरानी रोडवरील राठी एंटरप्रायजेस या सॉस उत्पादन केंद्राची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान उत्पादन प्रक्रियेत अनेक अनियमितता आढळून आल्या. त्यानंतर सुमारे २,५१० लिटर सॉस जप्त करण्यात आला. जप्त केलेल्या साठ्याची अंदाजे किंमत ३२,६३० रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित उत्पादनांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून, अहवाल येईपर्यंत उत्पादन प्रक्रिया बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी'एफडीए'च्या प्राथमिक तपासणीत एनर्जी ड्रिंकच्या लेबलवर अतिरिक्त साखरेचे प्रमाण नमूद करण्यात आले नसल्याचे आढळले. तसेच, जीवनसत्त्वांशी संबंधित पोषणमूल्यांची माहितीही नियमांनुसार दर्शविण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे अन्नसुरक्षा व मानक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रकरणातील सर्व नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून, अंतिम अहवालानंतर संबंधितांवर पुढील कायदेशीर कारवाई होईल, असे एफडीएने स्पष्ट केले..Mumbai Metro Viral Video : मुंबई मेट्रोची अमेरिकेन महिलेला भुरळ; व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली- अमेरिकेने भारताकडून शिकले पाहिजे.अंधेरीत छापाअंधेरी पश्चिम येथील गिल्बर्ट हिल रोड परिसरात एफडीएने छापा टाकून चहा पावडरमध्ये रंग आणि पाण्याचे मिश्रण मिसळून विक्रीसाठी तयार करणारा कारखाना उघड केला. या कारवाईत १०० किलो चहा पावडर, १७ किलो संशयित रंग आणि इतर साहित्य असा २.१८ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. संबंधित आस्थापनाकडे एफएसएसएआयचा वैध परवाना नसल्याचेही आढळून आले असून डी.एन. नगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अन्नभेसळ आणि प्रतिबंधित पदार्थांविरोधातील ही मोहीम पुढेही सुरू राहणार असल्याचे एफडीए'ने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.