महाराष्ट्र बातम्या

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचा दणका! विशेष मोहिमेत २ कोटींचा साठा जप्त, १६ जणांना अटक

FDA Action: अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात विशेष मोहिम सुरू केली आहे. यामध्ये २ कोटींचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
Tukaram Mundhe

Tukaram Mundhe

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेत गुटखा, पानमसाला आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर मोठी कारवाई करीत अवघ्या तीन दिवसांत २.११ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा साठा जप्त केला. याच मोहिमेअंतर्गत मुंबईतील अंधेरी येथे चहामध्ये कृत्रिम रंग मिसळून विक्री करणाऱ्या कारखान्यावरही धाड टाकण्यात आली असून ९०० किलो चहा पावडरसह भेसळीचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.

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