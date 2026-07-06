महाराष्ट्र बातम्या

बेकायदा औषध विक्री दिसली तर लगेच कळवा! FDAचा टोल-फ्री क्रमांक जाहीर, तुकाराम मुंढेंचे नागरिकांना आवाहन

Tukaram Mundhe: एफडीएने राज्यभर कारवाई करत ४.१२ कोटी किमतीची बेकायदा औषधे, सौंदर्यप्रसाधने आणि वैद्यकीय साहित्य जप्त केली आहेत.
Tukaram Mundhe

Tukaram Mundhe

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : जनतेच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या बेकायदा औषध व्यवसायाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) जून २०२६मध्ये राज्यभर विशेष मोहीम राबवत ३४ ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत ४.१२ कोटी किमतीची बेकायदा औषधे, सौंदर्यप्रसाधने आणि वैद्यकीय साहित्यावर नियामक कारवाई करण्यात आली. तसेच नऊ गुन्हे दाखल करून दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

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