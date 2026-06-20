महाराष्ट्र बातम्या

FDA Action: तुकाराम मुंढे अ‍ॅक्शन मोडवर, राज्यभरात धडाका; बालरोगतज्ज्ञाच्या रुग्णालयावर एफडीएची कारवाई, औषधसाठा जप्त

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेबालरोगतज्ज्ञाच्या रुग्णालयावर एफडीएने मोठी कारवाई केली आहे. यामध्ये मोठा औषधसाठा जप्त करण्यात आला आहे.
Tukaram Mundhe Action Mode

Tukaram Mundhe Action Mode

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : परवान्याविना औषधविक्री करणाऱ्या गोवंडी येथील एका बालरोगतज्ज्ञाच्या रुग्णालयावर एफडीएने कारवाई करत ९.०९ लाखांचा अॅलोपॅथिक औषधसाठा जप्त केला आहे. या कारवाईत औषधविक्रीसाठी वापरण्यात येणारी बिल पुस्तकेही जप्त केली आहेत.

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