मुंबई : परवान्याविना औषधविक्री करणाऱ्या गोवंडी येथील एका बालरोगतज्ज्ञाच्या रुग्णालयावर एफडीएने कारवाई करत ९.०९ लाखांचा अॅलोपॅथिक औषधसाठा जप्त केला आहे. या कारवाईत औषधविक्रीसाठी वापरण्यात येणारी बिल पुस्तकेही जप्त केली आहेत..'एफडीए'ने गुरुवारी (ता. १८) गोवंडी (पूर्व) येथील मुस्कान एनआयसीयू अँड चिल्ड्रन्स रुग्णालय येथे तपासणी केली. तपासणीत रुग्णालयाचे संचालक डॉ. नीलेश रजनीकांत शाह यांनी दोन स्वतंत्र खोल्यांमध्ये अॅलोपॅथिक औषधांचा साठा करून ठेवल्याचे आढळले. विशेष म्हणजे, वैध औषधविक्री परवान्याशिवाय रुग्णालयातील रिसेप्शनिस्टमार्फत औषधांची विक्री केली जात असल्याचे उघड झाले. .एफडीए'च्या तपासात औषधविक्री व बिल तयार करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक किंवा फार्मसी पात्रता नसलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती केल्याचेही समोर आले. त्यामुळे औषधे व सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम, १९४० आणि संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष प्रशासनाने काढला आहे..Mumbai News: मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ! भेसळयुक्त मिठाई-माव्याचा मोठा साठा उघड; तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई.नियमांच्या दृष्टीने गंभीर बाबतपासणीदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या बिलांमध्ये रुग्णाचे नाव, औषधाचे नाव आणि रक्कम यांचा उल्लेख होता. मात्र, औषधांचा बॅच क्रमांक, उत्पादन व मुदत समाप्ती दिनांक, उत्पादकाचे नाव यांसारखी आवश्यक माहिती नमूद करण्यात आलेली नव्हती. ही बाब ग्राहक संरक्षण आणि औषधविक्रीच्या नियमांच्या दृष्टीने गंभीर मानली जात आहे..वैध बिल घेण्याचे आवाहनया कारवाईत एकूण नऊ लाख नऊ हजार २१५ रुपयांचा औषधसाठा जप्त करण्यात आला असून, पुढील तपास पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे 'एफडीए'ने स्पष्ट केले आहे..राज्यव्यापी मोहिमेत २९ आस्थापनांवर कारवाईनागरिकांच्या ताटात सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न पोहोचावे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविली. या मोहिमेत अवध्या दोन दिवसांत ६८ टनांहून अधिक संशयित अत्रसाठा जप्त केला असून, २९ आस्थापनांविरोधात कारवाई केली. जप्त केलेल्या मालाची किंमत ३८.४२ लाख रुपये आहे..'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' या मोहिमेंतर्गत १६ आणि १७ जूनला मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती विभागांत एकाच वेळी छापेमारी करण्यात आली. मुंबईतील गिरगाव परिसरात मिळालेल्या माहितीच्या आधारे एफडीएच्या पथकाने छापा टाकून अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितीत साठवून ठेवलेला १,३२८ किलो मिठाई आणि माव्याचा साठा जप्त केला..या मालाची किंमत ३.६० लाख रुपये असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या मोहिमेदरम्यान बेकरी पदार्थ, सुपारी, खाद्यतेल, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, खवा, पेढे, तूप, गूळ तसेच भेसळीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध पदार्थांचा समावेश असलेला ६८,०२९.६५ किलो अन्नसाठा ताब्यात घेण्यात आला. जप्त करण्यात आलेल्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाणार असून, अहवालानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल..Government Land: भाडेपट्ट्यावरील जमिनींवर ‘शासन’ कब्जेदार! शासकीय जमिनींवर मालकी सांगणाऱ्यांना राज्य सरकारचा दणका.विभागनिहाय कारवाईमुंबई : ३ आस्थापने - ३,७४,१९३ जप्त मालाची किंमत (रु.) - १,३७८ जप्त साठा (किलो)कोकण : ४ आस्थापने - ५,४७,६२८ जप्त मालाची किंमत (रु.) - २७,६२६ जप्त साठा (किलो)पुणे : ५ आस्थापने - २२,९९,३०१ जप्त मालाची किंमत (रु.) - १२,७४१.४० जप्त साठा (किलो)नाशिक : ३ आस्थापने - ९८,२६५ जप्त मालाची किंमत (रु.) - २१,६४०.२० जप्त साठा (किलो)छ. संभाजीनगर : ६ आस्थापने - १,२७,८८४.७० जप्त मालाची किंमत (रु.) - १,३३०.६५ जप्त साठा (किलो)नागपूर : ५ आस्थापने - ३,७८,०५६ जप्त मालाची किंमत (रु.) - ३,१८६.४० जप्त साठा (किलो)अमरावती : ३ आस्थापने - १७,५८० जप्त मालाची किंमत (रु.) - १२७ जप्त साठा (किलो)एकूण : २९ आस्थापने - ३८,४२,९०७.७० जप्त मालाची किंमत (रु.) - ६८,०२९.६५ जप्त साठा (किलो).कारवाई सुरूच राहणार'एफडीए'चे सहआयुक्त (अन्न) महेश चौधरी यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांविरोधात कारवाई यापुढेही सुरू राहणार आहे. संशयित अन्नपदार्थ, अस्वच्छ उत्पादन प्रक्रिया आणि दिशाभूल करणाऱ्या पद्धतींना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.