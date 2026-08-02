Tukaram Mundhe on AI: एआयने माहिती मिळेल पण विवेक नाही, जेनझींचे प्रश्न समाजाने समजून घ्यावेत : तुकाराम मुंढे

अमरावती: सध्याच्या काळात जेनझींवर अर्थात तरुणाईवर भरकटल्याचा आरोप केला जातो, मात्र हे सत्य नाही. वास्तविक याच तरुणाईमध्ये विविध प्रकारचे कौशल्य आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे त्यांच्यामधील नैराश्य, न्यूनगंड समाजाने समजून घेऊन त्यांना योग्य ती दिशा दाखविणे देशाच्या दृष्टीने उपयोगाचे आहे, असे प्रतिपादन आपल्या धडाकेबाज कार्यपद्धतीमुळे नेहमीच चर्चेत राहणारे अन्न व औषधी प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केले. स्थानिक पी. आर. पोटे शैक्षणिक परिसरातील स्वामी विवेकानंद सभागृहात खादी व ग्रामोद्योगाच्या कस्तुरबा खादी महिला समितीच्या वतीने शनिवारी (ता. १) आयोजित ‘संवाद तरुणाईशी’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. .यावेळी पी. आर. पोटे एज्युकेशनल ग्रुपचे अध्यक्ष तथा आमदार प्रवीण पोटे, खादी व ग्रामोद्योग विभागाचे अधिकारी प्रदीप चेचरे, तुकाराम मुंढे यांच्या जीवनावर आधारित ‘तुकाराम’ या पुस्तकाचे लेखक शफी पठाण यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. तरुणाईशी संवाद साधताना मुंढे म्हणाले की, आज सर्वांसमोर ‘एआय’चे संकट उभे ठाकले आहे. एआयमुळे बुद्धिमत्ता प्रभावित होणार, असे सांगितले जाते..मात्र आज समाजाला ज्ञान आणि बुद्धिमत्तेपेक्षाही विवेकाची खरी गरज आहे. विवेकनिष्ठ समाज घडविण्यासाठी तरुणाईला प्रेरित करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. आजच्या डिजिटल युगात मोबाइलपासून लांब राहणे शक्य होत नाही. मात्र तो डिजिटल साधने वापरताना प्रत्येकाने आपला विवेक जागृत ठेवला पाहिजे..Supreme Court Maintenance Ruling : पत्नीचे परपुरूषाशी संबंध, पतीकडून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल.एआयच्या माध्यमातून आपल्याला हवी ती माहिती एका क्षणात मिळू शकते. मात्र व्यक्तीमधील विवेक ‘एआय’मधून मिळू शकणार नाही. त्यामुळे तो प्रत्येक व्यक्तीने, तरुणाईने आपल्या अंगी तयार केले पाहिजे. आज तरुणपिढी न्यूनगंडात, नैराश्यात जगत आहे. नवीन पिढीला जुने मान्य नाही, तर जुन्या लोकांना तरुणांच्या भावना समजून घ्यायच्या नाहीत, असा विरोधाभास आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. तेव्हाच या देशाचे भविष्य उज्ज्वल होऊ शकेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..Ladki Bahin Yojana लाडक्या बहिणींना जुलैचा हफ्ता कधी मिळणार? संभाव्य तारीख आली समोर.खचून जाऊ नका परीक्षा असो की जीवनातील कुठलाही विपरीत प्रसंग असो, विद्यार्थ्यांनी तसेच कुणीही खचून जाता कामा नये. तरुणांनी विचार करण्याची क्षमता वाढविली पाहिजे, नोकऱ्या मर्यादित आहेत, मात्र आता नोकऱ्या देणारे बनले पाहिजे. आजच्या डिजिटल युगात विचारांचे शस्त्र अधिक प्रभावीपणे चालविण्यास शिकले पाहिजे, असे मतसुद्धा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.