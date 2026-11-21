मुंबई : आरोग्यपूरक उत्पादने आणि पोषणपूरक पदार्थांच्या विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभरातील कडक नियमावली लागू केली आहे. त्यानुसार अशी उत्पादने विकणाऱ्या औषध दुकानांसह व्यायामशाळांनाही भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा (एफएसएसएआय) अन्न व्यवसाय परवाना किंवा नोंदणी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २० नोव्हेंबरला यासंदर्भातील आदेश जारी केला. उत्पादक, कंत्राटी उत्पादक, ब्रेडमालक, आयातदार, वितरक, गोदामचालक, किरकोळ विक्रेते, औषध विक्रेते, व्यायामशाळा आणि ऑनलाइन विक्रेते अशा संपूर्ण पुरवठा साखळीला हे नियम लागू करण्यात आले आहेत..Relief Hospital : सुधीर गुप्ता यांच्या विशेष सरकारी वकील नियुक्तीला दोन दिवसांत पूर्णविराम; शासनाने २० नोव्हेंबरला नियुक्ती रद्द केली.दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना चापआरोग्यपूरक आणि पोषणपूरक उत्पादनांच्या जाहिरातींतून ग्राहकांची दिशाभूल रोखण्यासाठी एफडीएने कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. त्यानुसार मधुमेह किंवा रक्तदाब नियंत्रित करण्याचे दावे करणे, डॉक्टरांनी शिफारस केलेले किंवा पोषणतज्ज्ञांनी शिफारस केलेले असे नमूद करणे आणि जाहिरातींत डॉक्टरांची छायाचित्रे वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच जाहिरातींचे साहित्य आणि संबंधित नोंदी तीन वर्षे जतन करणे बंधनकारक आहे. जाहिरातींबाबत अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियमातील कलम ५३ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे..१.३९ कोटींची आरोग्यपूरक उत्पादने जप्तअनियमितता रोखण्यासाठी एफडीएने राज्यभर धडक कारवाई केली. उत्पादने आणि पोषणपूरक अन्नपदार्थांच्या विक्रीतील १३ नोव्हेंबरला सहा विभागांत एकाच वेळी राबविण्यात आलेल्या तपासणी मोहिमेत १७ आस्थापनांतून एक कोटी ३८ लाख ९५ हजार ८५२ रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला..मॅग्नेशियम अॅसिटाइल टरिरेट आणि निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लिओटाइड (एनएमएन) या घटकांचा समावेश असलेली उत्पादने यात आढळली. या उत्पादनांच्या मंजुरीसाठीचे अर्ज एफएसएसएआयने यापूर्वी नाकारले होते. या मोहिमेत नागपूर विभागात सर्वाधिक ५७ लाख ३० हजार रुपयांचा साठा जप्त झाला..कोकणात विभागात ४७ लाख ६५ हजार, पुणे विभागात ३० लाख ५७ हजार, नाशिकमध्ये एक लाख ९९ हजार आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एक लाख ४२ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला..Mumbai Police Viral Video : वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाची बदली होताच महिला शिपायाने थेट पोलीस ठाण्यातच फोडले फटाके! अंधेरी पोलीस ठाण्यातील 'तो' प्रकार चर्चेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.