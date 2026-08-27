Tukaram Mundhe: तुम्ही जे खाताय ते खरंच सुरक्षित आहे का?, खरेदी करण्याआधी हे तपासा... तुकाराम मुंढेंनी सांगितली महत्त्वाची गोष्ट

FDA Tukaram Mundhe: आपण जे अन्नपदार्थ खातो किंवा बाजारातून खरेदी करतो, त्याच्या गुणवत्तेबाबत ग्राहकांनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे, असे अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. नियामक यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची असून, नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा थेट परिणाम होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..नियामक म्हणून जबाबदारी पार पाडण्यावर भरआपल्याकडे सोपविण्यात आलेली जबाबदारी पार पाडण्याचे काम आपण करत असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी नमूद केले. हे नियमित स्वरूपाचे काम असले, तरी त्याचा परिणाम प्रत्येक व्यक्तीवर होत असल्याने हा महत्त्वाचा विषय आहे, असे त्यांनी सांगितले. नियामक यंत्रणांकडून त्यांची भूमिका योग्य पद्धतीने पार पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..खरेदीपूर्वी उत्पादनाची माहिती तपासणे आवश्यकग्राहकांनी कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी त्याबाबत आवश्यक प्रश्न विचारणे महत्त्वाचे आहे. आपण काय खरेदी करीत आहोत, त्या उत्पादनाची विश्वासार्हता काय आहे, त्यामध्ये कोणते घटक वापरण्यात आले आहेत, त्याची निर्मिती तारीख कोणती आहे आणि त्याची मुदत कधी संपते, याची माहिती तपासणे गरजेचे असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले..Tukaram Mundhe: महाप्रसाद आणि भंडाऱ्यांनाही अन्नसुरक्षेचे नियम लागू; FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा स्पष्ट इशारा.तसेच एखादे उत्पादन कोणत्या पद्धतीने तयार किंवा प्रक्रिया करण्यात आले आहे, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. या बाबींकडे दुर्लक्ष करून केवळ उत्पादन चांगले आणि दर्जेदार असेल, या अपेक्षेने ते खरेदी केल्यास प्रत्यक्षात त्याची गुणवत्ता अपेक्षेप्रमाणे नसण्याची शक्यता असू शकते, असे त्यांनी नमूद केले..मुंढे यांनी सांगितले की, ग्राहकांनी खरेदी करताना आवश्यक माहितीची पडताळणी करावी आणि नियामक यंत्रणांनीही त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करावा. आपली भूमिका आणि जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Tukaram Mundhe : कामातचं नाही सोशल मीडियावरही तुकाराम मुंढेंचा जलवा; देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, विश्वास नांगरे- पाटलांना टाकलं मागे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.