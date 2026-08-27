महाराष्ट्र बातम्या

Tukaram Mundhe: तुम्ही जे खाताय ते खरंच सुरक्षित आहे का?, खरेदी करण्याआधी हे तपासा... तुकाराम मुंढेंनी सांगितली महत्त्वाची गोष्ट

Tukaram Mundhe’s Message on Food Safety : FDA आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी अन्नपदार्थ खरेदीपूर्वी गुणवत्ता, घटक, निर्मिती व एक्सपायरी तारीख तपासण्याचे आवाहन केले.
FDA Tukaram Mundhe

FDA Commissioner Tukaram Mundhe emphasizes the importance of checking food quality

esakal

Sandip Kapde
Updated on

FDA Tukaram Mundhe: आपण जे अन्नपदार्थ खातो किंवा बाजारातून खरेदी करतो, त्याच्या गुणवत्तेबाबत ग्राहकांनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे, असे अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. नियामक यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची असून, नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा थेट परिणाम होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Tukaram Mundhe
food
FDA raids in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com