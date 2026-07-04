महाराष्ट्र बातम्या

तुकाराम मुंढेंचे आदेश अन् २४ तासांत चार दूध केंद्रांवर FDA ची छापेमारी; मोठ्या प्रमाणात भेसळीचे साहित्य जप्त

Milk Adulteration Raid : कारवाईपूर्वी सकाळी आठ वाजल्यापासून विभागातील १२ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने संबंधित केंद्रांवर गुप्त पाहणी केली. त्यानंतर स्वतंत्र पथके तयार करून एकाचवेळी छापेमारी करण्यात आली.
Milk Adulteration Raid

Milk Adulteration Raid

esakal

Shubham Banubakode
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सिन्नर : तालुक्यात दूध भेसळीच्या संशयावरून अन्न व औषध प्रशासनाने शनिवारी (ता. ४) मोठी धडक कारवाई करत चार दूध संकलन व प्रक्रिया केंद्रांवर एकाचवेळी छापे टाकले. दिवसभर सुरू असलेल्या या कारवाईत भेसळीसाठी वापरले जाणारे साहित्य आढळून आल्याची प्राथमिक माहिती असून, रात्री उशिरापर्यंत तपास आणि चौकशी सुरू होती. तालुक्यात दूध भेसळीविरोधात झालेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.

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