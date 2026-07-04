तुकाराम मुंढेंचे आदेश अन् २४ तासांत चार दूध केंद्रांवर FDA ची छापेमारी; मोठ्या प्रमाणात भेसळीचे साहित्य जप्त

सिन्नर : तालुक्यात दूध भेसळीच्या संशयावरून अन्न व औषध प्रशासनाने शनिवारी (ता. ४) मोठी धडक कारवाई करत चार दूध संकलन व प्रक्रिया केंद्रांवर एकाचवेळी छापे टाकले. दिवसभर सुरू असलेल्या या कारवाईत भेसळीसाठी वापरले जाणारे साहित्य आढळून आल्याची प्राथमिक माहिती असून, रात्री उशिरापर्यंत तपास आणि चौकशी सुरू होती. तालुक्यात दूध भेसळीविरोधात झालेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे..अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त मंगेश माने व तांबोळी यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. कारवाईपूर्वी सकाळी आठ वाजल्यापासून विभागातील १२ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने संबंधित केंद्रांवर गुप्त पाहणी केली. त्यानंतर स्वतंत्र पथके तयार करून एकाचवेळी छापेमारी करण्यात आली. संभाव्य विरोध लक्षात घेऊन वावी व कोपरगाव पोलिस ठाण्याचा बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचा दणका! विशेष मोहिमेत २ कोटींचा साठा जप्त, १६ जणांना अटक.छापेमारीदरम्यान दूध भेसळीसाठी कोणती रसायने, पावडर अथवा इतर पदार्थ वापरले जात होते, याची सखोल तपासणी सुरू होती. शहा येथील एका केंद्रात उभ्या असलेल्या छोटा हत्ती वाहनातून भेसळीचे साहित्य सापडल्याची माहिती समोर आली आहे. इतर केंद्रांवरील गोदामांचीही कसून झडती घेण्यात आली..कारवाईदरम्यान एका केंद्रावरील स्थानिक संचालकांच्या कुटुंबातील महिलांनी अधिकाऱ्यांच्या कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळाली. मात्र, पोलिसांच्या उपस्थितीत कारवाई सुरूच ठेवण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत अन्न व औषध प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नव्हती. तसेच या प्रकरणी कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. अधिकाऱ्यांनी तपास आणि नमुन्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे सांगितले..तुकाराम मुंढेंचा 'सर्जिकल स्ट्राईक'! ६ दिवसांत २०३ छापे, १०२ अटक; ६८ दुकानं-हॉटेल्स बंद.चार ठिकाणी एकाचवेळी धाडशहा येथील दोन, तर कारवाडी आणि विघ्नवाडी येथील प्रत्येकी एका दूध संकलन व प्रक्रिया केंद्रावर छापे टाकण्यात आले. सर्व ठिकाणी कागदपत्रे, साठा आणि भेसळीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची तपासणी करण्यात आली..सातत्याच्या पाठपुराव्याला यशतालुक्यात दूध भेसळ होत असल्याचा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब बैरागी यांनी सातत्याने लावून धरला होता. त्यांनी मुंबई येथील अन्न व औषध प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करत पाठपुरावा केला होता. तसेच ग्रामपंचायतींकडून दूध आवक-जावक नोंदी नियमित तपासल्या जाव्यात, अशीही मागणी त्यांनी सातत्याने केली होती. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर धडक कारवाई केल्याने दूध भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.