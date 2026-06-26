Tukaram Mundhe FDA Action : तुकाराम मुंढेंचा मोठा दणका! राज्यात महिनाभरात 904 ठिकाणी छापे, तब्बल 34 कोटी 66 लाख 90 हजारांचा मुद्देमाल जप्त

मुंबई : प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ तसेच बेकायदा औषध व्यवसायाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) महिनाभरात राज्यव्यापी धडक मोहीम राबवत ९०४ ठिकाणी छापे घातले. या कारवाईत तब्बल ३४ कोटी ६६ लाख ९० हजार ६२४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला (FDA crackdown on banned gutkha in Maharashtra) असून ४५७ जणांना अटक करण्यात आली..आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार २५ मे ते २४ जून २०२६ या कालावधीत मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर विभागात व्यापक कारवाया करण्यात आल्या. यामध्ये भेसळयुक्त व निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांवर कारवाई करीत एफडीएने ४४० ठिकाणांची तपासणी केली..आंबे, सीलबंद पाणी, खवा, बेकरी पदार्थ, मसाले, खाद्यतेल, तूप, कुल्फी, फ्रोजन डेझर्ट यांसह विविध खाद्यपदार्थांचा २९.११ कोटी रुपयांचा आणि २२ लाख किलोहून अधिक साठा जप्त करण्यात आला. औषध विभागानेही मोठी कारवाई करीत एका महिन्यात ५५ छापे घातले औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सौंदर्यप्रसाधने आणि इतर उत्पादनांवर एकूण ५.५२ कोटी रुपयांची प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली..What is Shaktipeeth Highway? शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मोठी अपडेट! शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही 'या' तारखेपासून सुरू होणार जमीन मोजणी; 'महसूल'कडे पैसे भरण्यास सुरुवात.पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणाच्या तपासात भिवंडीतील पुरवठादाराकडून ५,९२९ किलो मिथेनॉल जप्त करण्यात आले. तसेच मुंबई, भिवंडी आणि पालघर येथे वैद्यकीय उपकरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रक्रिया केंद्रावर २.१७ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या साहित्यावर कारवाई करण्यात आली..Nashik Girl Death VIDEO : लस टोचून घेतल्यानंतर चक्कर येऊन पडली, 16 वर्षीय तरुणीचा दुर्दैवी अंत; दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर परिसरातील घटना.नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि कायदेशीर उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाची अंमलबजावणी सुरू राहील. सार्वजनिक आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल.-तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.