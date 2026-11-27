Thane robbery news : घरात झोपलेल्या व्यक्तीला स्क्रू ड्रायव्हरचा धाक दाखवून, हात-पाय बांधत लाखोंचा ऐवज लुटणाऱ्या दरोडेखोरांच्या टोळीला ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाने जेरबंद केले आहे. दिव्यातील तुकाराम मुंडे यांच्या बंगल्यातील दोन लाख ३९ हजार रुपयांच्या दरोड्यासह मुंब्रा, टिटवाळा, वाशिंद आणि कुळगाव-बदलापूर परिसरातील बंगले व फार्म हाऊसवर टाकलेल्या सात दरोड्यांचा या कारवाईत छडा लागला आहे. विजय चव्हाण (४५) याच्यासह पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..दिव्यातील तुकाराम मुंडे यांच्या बंगल्याच्या खिडकीचे ग्रील तोडून चोरट्यांनी प्रवेश केला होता. त्यावेळी बंगल्यात झोपलेल्या संतोष शेडगे यांना स्क्रू ड्रायव्हरचा धाक दाखवून जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्यांचे तोंड रुमालाने बांधून हात-पाय बांधले आणि एक लाख ५५ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने व ८४ हजार रुपये रोख असा दोन लाख ३९ हजारांचा ऐवज लुटला होता..या प्रकरणी १७ नोव्हेंबरला मुंब्रा पोलिस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि मुंब्रा पोलिसांच्या पथकांनी तपास सुरू केला. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते बदलापूर आणि कसारा रेल्वे स्थानक परिसरातील सुमारे १५० ते २०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे चित्रीकरण तपासण्यात आले. तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे मुख्य आरोपी विजय चव्हाण याचा शोध घेण्यात आला. त्यानंतर लक्ष्मण भोसले (४३), सतीश वाघे (२७), नारायण ठोंबरे (२७) आणि जयेश कथोरे (३५) यांनाही ताब्यात घेण्यात आले..Tukaram Mundhe FDA Action Pune : भेसळखोरांचे धाबे दणाणले! अन्न नमुन्यांचे अहवाल आता १४ दिवसांत येणार; जिममधील 'प्रोटीन पावडर' विक्रीवरही तुकाराम मुंढेंचा कडक इशारा.आरोपींनी दिव्यासह कुळगाव, कल्याण तालुका, वाशिंद आणि पडघा पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत सात दरोडे टाकल्याची कबुली दिली आहे. मुख्य आरोपी विजय चव्हाण याच्यावर यापूर्वी पुणे, लोणावळा, मुरबाड, तळेगाव आणि अलिबाग परिसरात १८ गुन्हे दाखल आहेत. नारायण ठोंबरे याच्यावरही कुळगाव पोलिस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल आहे. आरोपींना पुढील तपासासाठी मुंब्रा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.