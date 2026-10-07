Tukaram Mundhe FDA action : बाटलीतील पाणी दुषीत?, तुकाराम मुंढे याची मोठी कारवाई; ८० हजार बॉटल्सचा साठा जप्त

Dhule bottled water seized : नरडाणा औद्योगिक वसाहतीतील पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरच्या आस्थापनेवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाई करत तब्बल ८० हजार २०८ पेट बॉटल्सचा साठा जप्त केला. या साठ्याची अंदाजे किंमत ८ लाख १६ हजार ३२० रुपये आहे. पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर मिथ्या छापाचे तसेच कमी दर्जाचे असल्याच्या संशयावरून ही कारवाई करण्यात आली..अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार एफडीएच्या पथकाने नरडाणा एमआयडीसीतील प्लॉट क्रमांक टी-११ येथील शिवाय बिव्हरेजेस एलएलपी या आस्थापनेची तपासणी केली. यावेळी ‘बरेली’, ‘ग्रीष्मा एक्वा’ आणि ‘एक्वा अजंता’ या तीन प्रकारच्या पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरचे नमुने घेण्यात आले..नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असून, संशयास्पद साठा जप्त करण्यात आला आहे. प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित आस्थापनेविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने सांगितले..Tukaram Mundhe Election Commissioner : तुकाराम मुंढे निवडणूक आयुक्त होणार? मुंबईच्या आंदोलनात कोणी केली मागणी.दरम्यान, नवरात्र आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर एफडीएकडून मिठाई, खवा आणि अन्य खाद्यपदार्थांच्या तपासण्या सुरू आहेत. दोन दिवसांपूर्वी धाराशिव जिल्ह्यातील येरमाळा येथे कारवाई करत भेसळीचा संशय असलेला ३२५ किलो खवा जप्त करण्यात आला होता. या खव्याची किंमत ७४ हजार ७५० रुपये असून, दोन विक्रेत्यांवरही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.