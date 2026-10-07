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Tukaram Mundhe FDA action : बाटलीतील पाणी दुषीत?, तुकाराम मुंढे याची मोठी कारवाई; ८० हजार बॉटल्सचा साठा जप्त

Tukaram Mundhe action : धुळ्यात तुकाराम मुंढेंच्या आदेशानुसार अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई; ८० हजार २०८ पाण्याच्या बाटल्यांचा साठा जप्त, नमुने तपासणीसाठी घेतले.
Tukaram Mundhe FDA action

Tukaram Mundhe FDA action

esakal

Sandeep Shirguppe
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Dhule bottled water seized : नरडाणा औद्योगिक वसाहतीतील पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरच्या आस्थापनेवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाई करत तब्बल ८० हजार २०८ पेट बॉटल्सचा साठा जप्त केला. या साठ्याची अंदाजे किंमत ८ लाख १६ हजार ३२० रुपये आहे. पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर मिथ्या छापाचे तसेच कमी दर्जाचे असल्याच्या संशयावरून ही कारवाई करण्यात आली.

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