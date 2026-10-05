Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढे पुन्हा चर्चेत ! 'एफडीए'च्या मोहिमेची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल; मुंबईतील कारवाईची जगभर होतेय चर्चा

New York Times Takes Note of Tukaram Mundhe’s FDA Campaign : महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीची अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वृत्तपत्र द न्यूयॉर्क टाइम्सने दखल घेतली आहे. मुंबईतील खाद्यपदार्थ व्यवसायांवरील कारवाई आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी या पार्श्वभूमीवर न्यूयॉर्क टाइम्सने मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मोहिमेवर विशेष वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामाची चर्चा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाली आहे..मुंढे यांनी मे २०२६ मध्ये महाराष्ट्र एफडीए आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात व्यापक कारवाई सुरू केली. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर खाद्य व्यवसायांची तपासणी करताना स्वच्छतेचा अभाव, अन्नाची चुकीची साठवणूक, कच्च्या मांसाचा अयोग्य वापर तसेच कोल्ड-चेनसंबंधी नियमांचे उल्लंघन यांसारख्या बाबींवर FDAने कारवाई केली आहे..Tukaram Mundhe Election Commissioner : तुकाराम मुंढे निवडणूक आयुक्त होणार? मुंबईच्या आंदोलनात कोणी केली मागणी.उपलब्ध माहितीनुसार, FDAच्या मोहिमेदरम्यान हजारो आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली असून अनेकांना सुधारणा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. काही खाद्य व्यवसायांचे परवाने निलंबित करण्यात आले, तर नियमभंगाच्या प्रकरणांत मोठ्या प्रमाणावर अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. या कारवाईमुळे विशेषतः मुंबईतील खाद्य व्यवसाय क्षेत्रात प्रशासनाच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे..आतापर्यंत २५ वेळा बदल्या तुकाराम मुंढे हे महाराष्ट्र कॅडरचे २००५ बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत विविध प्रशासकीय पदांवर काम करताना कठोर आणि नियमाधारित कार्यपद्धतीमुळे ते अनेकदा चर्चेत राहिले आहेत. त्यांच्या सेवाकाळातील वारंवार बदल्यांचाही उल्लेख त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीच्या संदर्भात केला जातो. उपलब्ध वृत्तांनुसार, दोन दशकांहून अधिक काळाच्या सेवेत त्यांच्या सुमारे २५ बदल्या झाल्या आहेत..Tukaram Mundhe Transfer : अभिनेत्यांना नोटीस बजावताच तुकाराम मुंढेंच्या बदलीची चर्चा? २१ वर्षांत २५ बदल्या; FDAमधील धडक कारवाईने पुन्हा चर्चेत.न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तामुळे मुंढे यांच्या सध्याच्या मोहिमेला आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्येही स्थान मिळाले आहे. मात्र, या वृत्ताचा केंद्रबिंदू त्यांच्या संपूर्ण प्रशासकीय कारकिर्दीपेक्षा सध्या सुरू असलेली अन्नसुरक्षा आणि नियमांची अंमलबजावणी मोहीम आहे. त्यामुळे मुंढे यांच्या कार्यशैलीसह महाराष्ट्रातील अन्नसुरक्षा यंत्रणेच्या कामकाजाकडेही आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधले गेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.