Pune Food Safety Drive : अन्नपदार्थांमधील भेसळ आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) धडक कारवाई सुरू केली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेल्या या कारवाईत तब्बल २ कोटी २३ लाख रुपयांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे. तसेच २३ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून, पुण्यातील जे. एम. रोडवरील खाऊ गल्लीत आठ विनानोंदणी विक्रेत्यांचा व्यवसाय बंद करण्यात आला आहे..अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील विविध भागांत तपासणी मोहीम राबवली. भिवंडी येथे अन्नपदार्थांवरील मुदत संपण्याची तारीख आणि कमाल किरकोळ विक्री किंमत (एमआरपी) थिनरच्या साहाय्याने खोडून त्यावर फेरछपाई केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी मे. डीएक्सपी व्हेंचर्स इंडिया प्रा. लि. या कंपनीचा २ कोटी ६ लाख रुपये किमतीचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला..पुण्यातील जे. एम. रोडवरील खाऊ गल्लीत विनानोंदणी व्यवसाय करणाऱ्या आठ विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांचा व्यवसाय बंद करून २ लाख ४० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. याशिवाय विविध ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले..कार्तिकी वारीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरमधील ५४ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीत दोषी आढळलेल्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली. मुंबईत सहा, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांत प्रत्येकी एका आस्थापनाचा परवाना निलंबित करण्यात आला. ठाणे, रायगड आणि पुणे येथे चहा मिश्रण, तूप आणि जेलीपॉपचा ६८ हजार ९४ रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला..मुंबईतील तपासणीत अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले. त्यामुळे अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ आणि संबंधित नियमांनुसार सहा आस्थापनांचे परवाने तातडीने निलंबित करण्यात आले. या आस्थापनांना अन्नपदार्थांची खरेदी, विक्री आणि वितरण करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे..Tukaram Munde House Robbery : तुकाराम मुंडे यांच्या घरावर ८ ते १० जणांचा दरोडा; मुंब्रा पोलिस घटनास्थळी दाखल.दरम्यान, प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाल्याविरोधातील कारवाईत १६ लाख ४२ हजार रुपयांहून अधिक किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणांत चार गुन्हे दाखल करून सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. राज्यभरातील या कारवाईमुळे अन्नपदार्थांच्या विक्रीतील अनियमितता आणि भेसळीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.